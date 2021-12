Почти худший результат среди итальянских команд в истории ЛЧ. Пиоли – о вылете Милана из турнира

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение "Ливерпулю" (1:2).

Отметим, что "Милан" набрал 4 очка на групповом этапе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе, завершив выступление в еврокубках в текущем сезоне. У итальянских команд только один раз в истории был результат хуже данного – в сезоне-2004/2005 "Рома" набрала одно очко в квартете с "Байером", "Реалом" и киевским "Динамо", как сообщает OptaPaolo.

4 - Milan have earned four points in this Champions League: among the Italian teams only Roma in 2004/05 (one) gained four or less points in a group stage of the competition. Struggle.#MilanLiverpool #UCL