Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почти худший результат среди итальянских команд в истории ЛЧ. Пиоли – о вылете Милана из турнира
Статистику не обманешь
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение "Ливерпулю" (1:2).
"Было потрясающе иметь такую атмосферу на стадионе. Мы хотели порадовать наших болельщиков, но нам это не удалось. Мы многому научились в рамках этих шести матчей. Это был не тот поединок и не тот результат, который мы хотели увидеть".
Отметим, что "Милан" набрал 4 очка на групповом этапе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе, завершив выступление в еврокубках в текущем сезоне. У итальянских команд только один раз в истории был результат хуже данного – в сезоне-2004/2005 "Рома" набрала одно очко в квартете с "Байером", "Реалом" и киевским "Динамо", как сообщает OptaPaolo.
4 - Milan have earned four points in this Champions League: among the Italian teams only Roma in 2004/05 (one) gained four or less points in a group stage of the competition. Struggle.#MilanLiverpool #UCL— OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) December 7, 2021
Популярное сейчас
- КДК УАФ отреагировал на оскорбительный баннер фанов Шахтера в адрес Луческу
- Шаг назад ради двух вперед? Не заметно. Шахтер просто плетется
- Хавбек Шерифа: Мы шли вперед и не боялись Шахтер. Их тренер - второй Гвардиола
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО