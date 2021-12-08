Почти худший результат среди итальянских команд в истории ЛЧ. Пиоли – о вылете Милана из турнира

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал поражение "Ливерпулю" (1:2).

"Было потрясающе иметь такую атмосферу на стадионе. Мы хотели порадовать наших болельщиков, но нам это не удалось. Мы многому научились в рамках этих шести матчей. Это был не тот поединок и не тот результат, который мы хотели увидеть".

Отметим, что "Милан" набрал 4 очка на групповом этапе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе, завершив выступление в еврокубках в текущем сезоне. У итальянских команд только один раз в истории был результат хуже данного – в сезоне-2004/2005 "Рома" набрала одно очко в квартете с "Байером", "Реалом" и киевским "Динамо", как сообщает OptaPaolo.