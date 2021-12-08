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Пике: Почему Бавария сейчас успешнее Барселоны? Причина в управлении

Лига Чемпионов
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Жерар банален и точен

Пике: Почему Бавария сейчас успешнее Барселоны? Причина в управлении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился своим мнением о том, почему мюнхенская "Бавария" выступала успешнее "сине-гранатовых" в последние годы, испанец ответил на вопрос журналиста. Цитирует игрока ESPN.

– Почему "Бавария" в последние годы была гораздо успешнее "Барселоны" с точки зрения выступлений?

– Я думаю, что причина связана с управлением клубом, все очень просто. Сегодня мы имеем шанс подтвердить для себя, что "Барселона" способна выступать в лучших турнирах Европы. Да, две последние игры с "Баварией" прошли неудачно, но это в прошлом. Нужно сосредоточиться на настоящем и будущем, а не разговаривать часами о сложностях ситуации, в которую попала "Барса". Контрпрессинг, интенсивность, страсть – вещи, которые необходимы для выигрыша трофеев. Однако голы и качество не придут в мгновение ока".

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В статье: Херард Пике Бавария (Мюнхен) Барселона Жерар Пике
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Источник:
ESPN

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