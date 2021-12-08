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В непривычнах цветах. Динамо определилось с формой на игру с Бенфикой
Киевляне играли в этой экипировке в прошлом сезоне
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, 8 декабря, киевское "Динамо" сыграет в гостях у "Бенфики" в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Сегодня киевское "Динамо" сыграет в гостях у "Бенфики" в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Утром на домашней арене "орлов" прошло регламентное предматчевое совещание, в ходе которого было утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.
Киевляне выйдут в номинально третьем, черном с зелеными полосами, комплекте формы (голкипер – в сером), а хозяева – в домашних красных футболках и белых шортах (вратарь – в желтом).
Поединок состоится на "Эштадиу Да Луш" и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Напомним, что последний раз "Динамо" играло в третьем комплекте формы еще в прошлом сезоне в матче УПЛ против "Мариуполя".
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