Бенфика - Динамо (Киев). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов, 08.12.2021

Максимально неприятная ситуация. У команды еще есть один матч, но уже нет абсолютно никаких шансов на продолжение борьбы. Из расположения "Динамо" слышны разговоры о престиже, деньгах, об уважении и борьбе за эмблему клуба. Но ничто из этого не способно по-настоящему заменить спортивную составляющую.

Спортивный интерес есть у "Бенфики". Ей нужны три очка, чтобы сохранять шансы на выход в 1/8-ю финала Лиги чемпионов. Для этого также нужно дождаться осечки "Барселоны" в матче с "Баварией", однако ввиду состояния команд такой сценарий не является фантастикой. Дополнительной мотивацией для "орлов" станет результат матча с "Динамо" в первом круге. "Бенфика" – единственная команда этой группы, которая не смогла победить аутсайдера. На своем поле португальцы захотят исправить это недоразумение.

Но свои аргументы есть и у команды Мирчи Луческу. Смотрим матч вместе в плейере ниже.

Лига чемпионов. Группа Е. Шестой тур

08.12.2021. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Арбитр в поле – Денис Айтекин (Германия)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

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