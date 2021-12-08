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Чижевский: В случае еще одного провала в еврокубках никто с Де Дзерби уже церемониться не будет
К итальянскому тренеру горняков уже сейчас много вопросов
shakhtar.com
Экс-защитник "
"Снова "горняки" не преуспели в реализации голевых моментов. Такое впечатление, что их исполнительского мастерства хватает, чтобы забивать лишь в чемпионате УПЛ. Второй негативный момент: отсутствие должной концентрации в компенсированное время, но ведь в футбол играют не только 90 минут. Паника на последних секундах матча в обороне стоила "Шахтеру" пропущенного гола и серьезных финансовых и имиджевых потерь.
Что касается полученных дивидендов, то тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби бросил в бой сразу нескольких молодых украинцев и они имели возможность обогатиться очень ценным международным опытом. Остается надеяться, что он поможет им прогрессировать, поскольку в случае еще одного такого провала в еврокубках никто с Роберто Де Дзерби уже церемониться не будет", - сказал Чижевский.
Напомним, что "Шахтер" занял последнее место в своей группе, набрав лишь два очка.
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