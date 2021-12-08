Чижевский: В случае еще одного провала в еврокубках никто с Де Дзерби уже церемониться не будет

Экс-защитник " Шахтера " Александр Чижевский высказался о матче "горняков" с "Шерифом" (1:1) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

"Снова "горняки" не преуспели в реализации голевых моментов. Такое впечатление, что их исполнительского мастерства хватает, чтобы забивать лишь в чемпионате УПЛ. Второй негативный момент: отсутствие должной концентрации в компенсированное время, но ведь в футбол играют не только 90 минут. Паника на последних секундах матча в обороне стоила "Шахтеру" пропущенного гола и серьезных финансовых и имиджевых потерь.

Что касается полученных дивидендов, то тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби бросил в бой сразу нескольких молодых украинцев и они имели возможность обогатиться очень ценным международным опытом. Остается надеяться, что он поможет им прогрессировать, поскольку в случае еще одного такого провала в еврокубках никто с Роберто Де Дзерби уже церемониться не будет", - сказал Чижевский.