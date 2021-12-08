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Чижевский: В случае еще одного провала в еврокубках никто с Де Дзерби уже церемониться не будет

Лига Чемпионов
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К итальянскому тренеру горняков уже сейчас много вопросов

Чижевский: В случае еще одного провала в еврокубках никто с Де Дзерби уже церемониться не будет

shakhtar.com

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Александр Чижевский высказался о матче "горняков" с "Шерифом" (1:1) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

"Снова "горняки" не преуспели в реализации голевых моментов. Такое впечатление, что их исполнительского мастерства хватает, чтобы забивать лишь в чемпионате УПЛ. Второй негативный момент: отсутствие должной концентрации в компенсированное время, но ведь в футбол играют не только 90 минут. Паника на последних секундах матча в обороне стоила "Шахтеру" пропущенного гола и серьезных финансовых и имиджевых потерь.

Что касается полученных дивидендов, то тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби бросил в бой сразу нескольких молодых украинцев и они имели возможность обогатиться очень ценным международным опытом. Остается надеяться, что он поможет им прогрессировать, поскольку в случае еще одного такого провала в еврокубках никто с Роберто Де Дзерби уже церемониться не будет", - сказал Чижевский.

Напомним, что "Шахтер" занял последнее место в своей группе, набрав лишь два очка.

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В статье: Александр Чижевский Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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