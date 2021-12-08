Яремчук сыграет против Динамо, Челси не может обыграть ноунеймов. Онлайн последнего вечера года в ЛЧ

UA-Футбол следит за развитием событий в матчах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня состоятся 8 игр, благодаря которым мы узнаем имена всех участников плей-офф ЛЧ, а также те клубы, которые отправятся в Лигу Европы. Следите за всеми играми прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Матчи дня

Ювентус - Мальмё 1:0

Зенит - Челси 2:2

Аталанта - Вильярреал

Бавария - Барселона

Бенфика - Динамо

МЮ - Янг Бойз

Зальцбург - Севилья

Вольфсбург - Лилль

Лига чемпионов онлайн

21:48. А между тем, в группе H завершились матчи. Зенит сыграл вничью 3:3 с Челси, а Юве со счетом 1:0 обыграл Мальме. Ювентус и Челси выходят в 1/8, Зенит отправляется в Лигу Европы.

⚡️ Гол Оздоева на 4-й добавленной минуте приносит "Зениту" ничью и отправляет "Челси на второе место в группе H ✔️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8YrccGchrt — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

21:19 Малиновский только в запасе "Аталанты" на важнейший матч против "Вильярреала". Надеюсь, это такая задумка от Гасперини, что украинец будет разрывать соперника во втором тайме.

21:10 "Челси" сравнивает счёт в Питере! Лукаку спасает "синих" от позора!

21:06 В Харькове уже 0:6. Это будет однозначно самое крупное поражение украинской команды в группе женской Лиги чемпионов.

20:59 А вот и состав португальцев. Роман Яремчук выходит в основе!

20:56 Есть состав "Динамо"! Тымчик справа в обороне, Вербич - левый вингер, а Гармаш - форвард.

20:51 Вторые таймы везде стартовали, но Whoscored пока предлагает отвлечься от двух ненужных матчей, а также поединка "Жилстроя-1", и посмотреть на статистику Лео Месси и Криша Роналду в нынешней Лиге чемпионов.

???? Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the #UCL this season



????‍♂️ Apps: 5 - 5

⚽️ Goals: 5 - 6

???? Conversion %: 33.3 - 30

???? Key Passes: 8 - 9

???? Dribbles: 14 - 6

???? Pass Accuracy %: 87.4 - 83.3

⭐️ Man of the Match: 2 - 2

???? Rating: 7.96 - 7.95



???? A close run thing pic.twitter.com/EZiEtAu2a1 — WhoScored.com (@WhoScored) December 8, 2021

20:33 Перерыв во всех трёх матчах. "Зенит" пока ведёт у "Челси" 2:1, "Юве" дома побеждает "Мальме" 1:0, а "Жилстрой-1" успел и пятый пропустить - там 0:5.

20:29 Ну, а "Жилстрой-1" ещё до перерыва успевает пропустить четвёртый. В матче против ПСЖ счёт 0:4.

20:27 Что творится в Питере! Клаудиньо и Азмун забивают два мяча за четыре минуты и выводят "Зенит" вперёд в матче с "Челси"! Как же это неожиданно видеть каждый раз, что "Челси" не может дважды обыграть команду из России.

20:23 "Жилстрой-1" уже 0:3. Хоть не играй такие матчи...

20:09 Ну, а "Жилстрой-1" пропускает второй. Там 0:2 уже к 25-й минуте.

20:05 Мойзе Кин забивает первый гол после восстановления от травмы! Страдает, ясно, "Мальмё".

20:01 Увы, "Жилстрой-1" уже в дебюте пропускает от парижанок. Чему удивляться, впрочем, не стоит. Тут бы избежать крупного поражения...

19:56 Две минуты понадобилось "Челси", чтобы забить "Зениту"! Тимо Вернер открывает счёт!

19:55 Кстати говоря, в 19:45 также начался матч женской Лиги чемпионов с участием "Жилстроя-1". Харьковчанки играют дома с сильнейшей командой своей группы, ПСЖ. Смотреть игру можно здесь.

19:45 Матчи в Турине и ещё одном городе стартовали!

19:19 Наконец, группа Н. Её матчи удачно вынесены на ранний слот, и никакой интриги к последнему туру здесь не дожило. Гранды, "Челси" и "Ювентус", ожидаемо готовятся к плей-офф ЛЧ, "Зенит" настраивается на вылет в 1/16 финала ЛЕ, а "Мальме" уже может начинать мечтать о возвращении в самый престижный клубный турнир Европы.

19:14 В квартете G всё очень запутанно. Здесь каждая команда ещё претендует на плей-офф Лиги чемпионов и никто ещё не потерял шансы на что-либо. Всё решится в заключительном туре. Вроде и интрига есть, но вам действительно интересно, что происходит в группе, собранной из европейских середняков?

19:10 В группе F всё намного интереснее. МЮ единственный из этого квартета, кто сегодня преследует спортивный интерес. "Аталанта" и "Вильярреал" в Бергамо в очной битве разыграют ещё одну путёвку в 1/8 финала чемпионской лиги, а "Янг Бойз" попытается сотворить чудо и во второй раз за один групповой этап обыграть "Юнайтед". Но на этот раз не на своём искусственном поле, а на "нормальном" в Англии. В случае успеха швейцарцев и фиаско бергамцев команда отправится в Лигу Европы. Победа команды Руслана Малиновского оставит место в ЛЕ для Унаи Эмери и его "Вильярреала".

19:05 Давайте коротко вспомним ситуацию в каждой из четырёх групп, в которых сегодня будут проходить матчи. В группе E, где играет "Динамо", уже нет никакой турнирной интриги для киевлян и "Баварии": украинский чемпион уже потерял все шансы на продолжение борьбы где-либо, а немецкий - досрочно прошёл дальше. Зато они будут влиять на судьбы "Барселоны" и "Бенфики", которые заочно разыграют ещё одну путёвку в плей-офф. Каталонцам нужно либо надеяться на чудо от "Динамо" в виде непроигрыша, либо самим побеждать в Мюнхене. Что ближе к реальности - решайте сами.

19:00 Всем привет и добро пожаловать на новый еврокубковый онлайн на UA-Футбол! Сегодня мы вместе с вами поставим точку в групповом этапе Лиги чемпионов, узнаем имена всех участников 1/8 финала ЛЧ, тех, кто отправится покорять Лигу Европы (Унаи Эмери, ты на пути к своему любимому турниру!), а также неудачников групповой стадии. Некоторые команды досрочно определили свои места, и увы, среди них и киевское "Динамо". Сейчас мы обо всём расскажем поподробнее.