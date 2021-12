Яремчук сыграет против Динамо, Челси не может обыграть ноунеймов. Онлайн последнего вечера года в ЛЧ

UA-Футбол следит за развитием событий в матчах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня состоятся 8 игр, благодаря которым мы узнаем имена всех участников плей-офф ЛЧ, а также те клубы, которые отправятся в Лигу Европы. Следите за всеми играми прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Матчи дня

Ювентус - Мальмё 1:0

Зенит - Челси 2:2

Аталанта - Вильярреал

Бавария - Барселона

Бенфика - Динамо

МЮ - Янг Бойз

Зальцбург - Севилья

Вольфсбург - Лилль

21:48. А между тем, в группе H завершились матчи. Зенит сыграл вничью 3:3 с Челси, а Юве со счетом 1:0 обыграл Мальме. Ювентус и Челси выходят в 1/8, Зенит отправляется в Лигу Европы.

21:19 Малиновский только в запасе "Аталанты" на важнейший матч против "Вильярреала". Надеюсь, это такая задумка от Гасперини, что украинец будет разрывать соперника во втором тайме.

???? Questi gli 11 nerazzurri in campo dall'inizio! ???? Here's your line-up for #AtalantaVillarreal ! Presented by @Plus500 #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/vtWriHd8QI

21:10 "Челси" сравнивает счёт в Питере! Лукаку спасает "синих" от позора!

21:06 В Харькове уже 0:6. Это будет однозначно самое крупное поражение украинской команды в группе женской Лиги чемпионов.

20:59 А вот и состав португальцев. Роман Яремчук выходит в основе!

20:56 Есть состав "Динамо"! Тымчик справа в обороне, Вербич - левый вингер, а Гармаш - форвард.

20:51 Вторые таймы везде стартовали, но Whoscored пока предлагает отвлечься от двух ненужных матчей, а также поединка "Жилстроя-1", и посмотреть на статистику Лео Месси и Криша Роналду в нынешней Лиге чемпионов.

???? Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the #UCL this season



????‍♂️ Apps: 5 - 5

⚽️ Goals: 5 - 6

???? Conversion %: 33.3 - 30

???? Key Passes: 8 - 9

???? Dribbles: 14 - 6

???? Pass Accuracy %: 87.4 - 83.3

⭐️ Man of the Match: 2 - 2

???? Rating: 7.96 - 7.95



???? A close run thing pic.twitter.com/EZiEtAu2a1