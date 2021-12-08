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Яремчук сыграет против Динамо, Челси не может обыграть ноунеймов. Онлайн последнего вечера года в ЛЧ
Восемь матчей - один онлайн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол следит за развитием событий в матчах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня состоятся 8 игр, благодаря которым мы узнаем имена всех участников плей-офф ЛЧ, а также те клубы, которые отправятся в Лигу Европы. Следите за всеми играми прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Зенит - Челси 2:2
Аталанта - Вильярреал
Бавария - Барселона
Бенфика - Динамо
МЮ - Янг Бойз
Зальцбург - Севилья
Вольфсбург - Лилль
Лига чемпионов онлайн
21:48. А между тем, в группе H завершились матчи. Зенит сыграл вничью 3:3 с Челси, а Юве со счетом 1:0 обыграл Мальме. Ювентус и Челси выходят в 1/8, Зенит отправляется в Лигу Европы.
⚡️ Гол Оздоева на 4-й добавленной минуте приносит "Зениту" ничью и отправляет "Челси на второе место в группе H ✔️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8YrccGchrt— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021
21:19 Малиновский только в запасе "Аталанты" на важнейший матч против "Вильярреала". Надеюсь, это такая задумка от Гасперини, что украинец будет разрывать соперника во втором тайме.
???? Questi gli 11 nerazzurri in campo dall'inizio!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021
???? Here's your line-up for #AtalantaVillarreal!
Presented by @Plus500 #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/vtWriHd8QI
21:10 "Челси" сравнивает счёт в Питере! Лукаку спасает "синих" от позора!
21:06 В Харькове уже 0:6. Это будет однозначно самое крупное поражение украинской команды в группе женской Лиги чемпионов.
20:59 А вот и состав португальцев. Роман Яремчук выходит в основе!
???? JÁ HÁ ONZE! ????#SLBDynamo #UCL #EPluribusUnum pic.twitter.com/GDnmhUDQjX— SL Benfica (@SLBenfica) December 8, 2021
20:56 Есть состав "Динамо"! Тымчик справа в обороне, Вербич - левый вингер, а Гармаш - форвард.
Наша стартова одинадцятка на матч проти «Бенфіки» ????⚪️????#UCL #BenficaDynamo pic.twitter.com/IoufdhcsfT— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 8, 2021
20:51 Вторые таймы везде стартовали, но Whoscored пока предлагает отвлечься от двух ненужных матчей, а также поединка "Жилстроя-1", и посмотреть на статистику Лео Месси и Криша Роналду в нынешней Лиге чемпионов.
???? Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the #UCL this season— WhoScored.com (@WhoScored) December 8, 2021
????♂️ Apps: 5 - 5
⚽️ Goals: 5 - 6
???? Conversion %: 33.3 - 30
???? Key Passes: 8 - 9
???? Dribbles: 14 - 6
???? Pass Accuracy %: 87.4 - 83.3
⭐️ Man of the Match: 2 - 2
???? Rating: 7.96 - 7.95
???? A close run thing pic.twitter.com/EZiEtAu2a1
20:33 Перерыв во всех трёх матчах. "Зенит" пока ведёт у "Челси" 2:1, "Юве" дома побеждает "Мальме" 1:0, а "Жилстрой-1" успел и пятый пропустить - там 0:5.
20:29 Ну, а "Жилстрой-1" ещё до перерыва успевает пропустить четвёртый. В матче против ПСЖ счёт 0:4.
20:27 Что творится в Питере! Клаудиньо и Азмун забивают два мяча за четыре минуты и выводят "Зенит" вперёд в матче с "Челси"! Как же это неожиданно видеть каждый раз, что "Челси" не может дважды обыграть команду из России.
20:23 "Жилстрой-1" уже 0:3. Хоть не играй такие матчи...
20:09 Ну, а "Жилстрой-1" пропускает второй. Там 0:2 уже к 25-й минуте.
20:05 Мойзе Кин забивает первый гол после восстановления от травмы! Страдает, ясно, "Мальмё".
20:01 Увы, "Жилстрой-1" уже в дебюте пропускает от парижанок. Чему удивляться, впрочем, не стоит. Тут бы избежать крупного поражения...
19:56 Две минуты понадобилось "Челси", чтобы забить "Зениту"! Тимо Вернер открывает счёт!
19:55 Кстати говоря, в 19:45 также начался матч женской Лиги чемпионов с участием "Жилстроя-1". Харьковчанки играют дома с сильнейшей командой своей группы, ПСЖ. Смотреть игру можно здесь.
19:45 Матчи в Турине и ещё одном городе стартовали!
19:19 Наконец, группа Н. Её матчи удачно вынесены на ранний слот, и никакой интриги к последнему туру здесь не дожило. Гранды, "Челси" и "Ювентус", ожидаемо готовятся к плей-офф ЛЧ, "Зенит" настраивается на вылет в 1/16 финала ЛЕ, а "Мальме" уже может начинать мечтать о возвращении в самый престижный клубный турнир Европы.
19:14 В квартете G всё очень запутанно. Здесь каждая команда ещё претендует на плей-офф Лиги чемпионов и никто ещё не потерял шансы на что-либо. Всё решится в заключительном туре. Вроде и интрига есть, но вам действительно интересно, что происходит в группе, собранной из европейских середняков?
19:10 В группе F всё намного интереснее. МЮ единственный из этого квартета, кто сегодня преследует спортивный интерес. "Аталанта" и "Вильярреал" в Бергамо в очной битве разыграют ещё одну путёвку в 1/8 финала чемпионской лиги, а "Янг Бойз" попытается сотворить чудо и во второй раз за один групповой этап обыграть "Юнайтед". Но на этот раз не на своём искусственном поле, а на "нормальном" в Англии. В случае успеха швейцарцев и фиаско бергамцев команда отправится в Лигу Европы. Победа команды Руслана Малиновского оставит место в ЛЕ для Унаи Эмери и его "Вильярреала".
19:05 Давайте коротко вспомним ситуацию в каждой из четырёх групп, в которых сегодня будут проходить матчи. В группе E, где играет "Динамо", уже нет никакой турнирной интриги для киевлян и "Баварии": украинский чемпион уже потерял все шансы на продолжение борьбы где-либо, а немецкий - досрочно прошёл дальше. Зато они будут влиять на судьбы "Барселоны" и "Бенфики", которые заочно разыграют ещё одну путёвку в плей-офф. Каталонцам нужно либо надеяться на чудо от "Динамо" в виде непроигрыша, либо самим побеждать в Мюнхене. Что ближе к реальности - решайте сами.
19:00 Всем привет и добро пожаловать на новый еврокубковый онлайн на UA-Футбол! Сегодня мы вместе с вами поставим точку в групповом этапе Лиги чемпионов, узнаем имена всех участников 1/8 финала ЛЧ, тех, кто отправится покорять Лигу Европы (Унаи Эмери, ты на пути к своему любимому турниру!), а также неудачников групповой стадии. Некоторые команды досрочно определили свои места, и увы, среди них и киевское "Динамо". Сейчас мы обо всём расскажем поподробнее.
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