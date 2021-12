Яремчук забил Динамо, матч Аталанты перенесли, Барсу раздевают. Онлайн последнего вечера года в ЛЧ

UA-Футбол следит за развитием событий в матчах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня состоятся 8 игр, благодаря которым мы узнаем имена всех участников плей-офф ЛЧ, а также те клубы, которые отправятся в Лигу Европы. Следите за всеми играми прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Матчи дня

Ювентус - Мальмё 1:0 FT

Зенит - Челси 3:3 FT

Аталанта - Вильярреал перенесен

Бавария - Барселона 3:0

Бенфика - Динамо 2:0

МЮ - Янг Бойз 1:1

Зальцбург - Севилья 1:0

Вольфсбург - Лилль 0:2

Лига чемпионов онлайн

23:30 "Лилль" забивает второй гол "Вольфсбургу"! Дэвид здорово выдержал офсайдную линию и пробил мимо вратаря!

23:23 "Севилья" остаётся вдесятером! Ужасный, ужасный день для испанского футбола. Хордан за срыв атаки схватил вторую жёлтую. Самое интересное, что на два предупреждения хавбеку андалусцев хватило восемь минут!

23:20 Мусиала забивает третий гол "Барселоне"! После паса назад от лицевой Джамал с линии вратарской отправил снаряд в сетку!

23:13 Отвлечёмся на секунду от Лиги чемпионов. Матч "Тоттенхэм" - "Ренн", который должен был состояться завтра в рамках Лиги конференций, отменён из-за большого количества позитивных тестов на ковид в лондонском клубе. По последней информации, клуб потерял 8 игроков и в целом 13 представителей клуба. "Шпорам" светит технарь?

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



Full statement ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021

23:09 "Зальцбург" забивает "Севилье"! Ну и ну! Перехват в середине поля и быстрый выпад приводит австрийских "быков" к голу и к закреплению на втором месте в онлайн-таблице! А буквально две минуты назад австрийцев спасла перекладина...

23:04 Возобновились все пять матчей ночного слота ЛЧ (напомню, что игру "Аталанты" и "Вильярреала" перенесли). Результаты вы можете увидеть на табло чуть выше.

23:02 А у Роберта очередной юбилей! Сегодня Левандовский принял участие в сотой результативной атаке в рамках основной сетки ЛЧ: 82 голов и 18 передач.

Robert Lewandowski has now been directly involved in 100 #UCL goals (82G, 18A) pic.twitter.com/4iBUrt3pi2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 8, 2021

22:58 "Барселона" только дважды пропускала в Лиге чемпионов дальними ударами за последние два сезона. В обоих случаях забивала "Бавария". А вот и гол Сане сегодня.

22:48 У нас перерыв во всех матчах слота. Поединок в Австрии остаётся единственным, где ещё не было голов. Режиссёры УЕФА в симулкасте в основном делают акцент на игре между "Баварией" и "Барсой", что не удивительно. Футбол там действительно задорный. Плюс фактор погоды. Команды начинали при сильнейшем ливне, затем пошёл снег. Так и живут.

22:46 Ух ты! "Янг Бойз" забивает в ворота МЮ гол в раздевалку! Оборона "Юнайтед" наварила около своей штрафной, Ридер перехватил и здорово пробил в правую "девятку"!

22:45 Лерой Сане забивает второй гол в Мюнхене! 2:0 "Барса" проигрывает! Отличный дальний удар от немца, с которым не справился тер Штеген, махнув мимо мяча!

22:44 Томас Мюллер забивает восьмой гол в семи матчах против "Барселоны".

???? - Thomas Müller in the @ChampionsLeague



8️⃣th player to score 50 goals

1️⃣st ???????? player to score 50 goals

8️⃣ goals in 7 games against FC Barcelona#FCBFCB #UCL pic.twitter.com/J7uXlnZQJY — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 8, 2021

22:35 "Бавария" открывает счёт! Левандовский с левого края штрафной набросил мяч на голову Мюллеру, а тот выиграл верховую борьбу! Араухо пытался вынести мяч с ленточки, но сделал уже за линией ворот.

22:33 Трудности для "Барсы" продолжаются. Помимо падения на третью строчку в таблице онлайн каталонцы ещё и теряют Альбу, вместо которого вышел Мингеса. Напомню, что "блаугранас" сегодня нужно обязательно побеждать, учитывая события в Лиссабоне, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ.

22:29 Яремчук стал вторым украинским игроком, который забивал украинской команде в ЛЧ. Первым стал Андрей Воронин, отличившись за "Байер" в 2004-м.

BEN 1-0 DKV (16') - Yaremchuk es el segundo jugador ucraniano que le marca a un equipo de Ucrania en TODA la historia de la UEFA Champions League #UCL. El primero fue Voronin (con el Bayer Leverkusen contra el Dinamo Kiev en 2004). El Barça está ahora mismo eliminado. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 8, 2021

22:26 "Бенфика" забивает второй. Жилберту воспользовался неудачной передачей назад от Вербича.

22:20 Важные новости из Бергамо. Матч между "Аталантой" и "Вильярреалом" сегодня не состоится. Из-за сильного снегопада поединок перенесли на завтра.

22:17 Яремчук забивает в ворота "Динамо"! Украинский форвард замкнул передачу под удар с линии штрафной! 1:0 - "Бенфика" обходит "Барсу" в таблице!

22:15 "Лилль" увеличивает свои шансы на плей-офф ЛЧ и хоронит "Вольфсбург"! Йылмаз завершил контратаку чемпионов Франции!

22:13 А МЮ забивает "Янг Бойз". Гринвуд очень эффектным ударом с полуоборота в падении ложит первый гол в матче.

22:10 Господи, какой моменть сейчас не реализовівает "Динамо"!!! Буяльский в борьбе с двумя соперниками сохранил мяч в штрафной "Бенфики" и скинул под удар на Цыганкова, но гений футбола с десяти метров без сопротивления пробил выше! Фантастика!

22:05 Мы так и не сообщили итоговый счёт в матче "Жилстроя-1" в женской ЛЧ. А там голов больше не было, но радости от этого никакой. Увы - 0:6 в пользу ПСЖ.

22:00 Пять из шести матчей ночного слота стартовали! Отложена только игра между "Аталантой" и "Вильярреалом". Всё из-за снегопада в Бергамо.

21:48. А между тем, в группе H завершились матчи. Зенит сыграл вничью 3:3 с Челси, а Юве со счетом 1:0 обыграл Мальме. Ювентус и Челси выходят в 1/8, Зенит отправляется в Лигу Европы.

⚡️ Гол Оздоева на 4-й добавленной минуте приносит "Зениту" ничью и отправляет "Челси на второе место в группе H ✔️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8YrccGchrt — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

21:19 Малиновский только в запасе "Аталанты" на важнейший матч против "Вильярреала". Надеюсь, это такая задумка от Гасперини, что украинец будет разрывать соперника во втором тайме.

21:10 "Челси" сравнивает счёт в Питере! Лукаку спасает "синих" от позора!

21:06 В Харькове уже 0:6. Это будет однозначно самое крупное поражение украинской команды в группе женской Лиги чемпионов.

20:59 А вот и состав португальцев. Роман Яремчук выходит в основе!

20:56 Есть состав "Динамо"! Тымчик справа в обороне, Вербич - левый вингер, а Гармаш - форвард.

20:51 Вторые таймы везде стартовали, но Whoscored пока предлагает отвлечься от двух ненужных матчей, а также поединка "Жилстроя-1", и посмотреть на статистику Лео Месси и Криша Роналду в нынешней Лиге чемпионов.

???? Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the #UCL this season



????‍♂️ Apps: 5 - 5

⚽️ Goals: 5 - 6

???? Conversion %: 33.3 - 30

???? Key Passes: 8 - 9

???? Dribbles: 14 - 6

???? Pass Accuracy %: 87.4 - 83.3

⭐️ Man of the Match: 2 - 2

???? Rating: 7.96 - 7.95



???? A close run thing pic.twitter.com/EZiEtAu2a1 — WhoScored.com (@WhoScored) December 8, 2021

20:33 Перерыв во всех трёх матчах. "Зенит" пока ведёт у "Челси" 2:1, "Юве" дома побеждает "Мальме" 1:0, а "Жилстрой-1" успел и пятый пропустить - там 0:5.

20:29 Ну, а "Жилстрой-1" ещё до перерыва успевает пропустить четвёртый. В матче против ПСЖ счёт 0:4.

20:27 Что творится в Питере! Клаудиньо и Азмун забивают два мяча за четыре минуты и выводят "Зенит" вперёд в матче с "Челси"! Как же это неожиданно видеть каждый раз, что "Челси" не может дважды обыграть команду из России.

20:23 "Жилстрой-1" уже 0:3. Хоть не играй такие матчи...

20:09 Ну, а "Жилстрой-1" пропускает второй. Там 0:2 уже к 25-й минуте.

20:05 Мойзе Кин забивает первый гол после восстановления от травмы! Страдает, ясно, "Мальмё".

20:01 Увы, "Жилстрой-1" уже в дебюте пропускает от парижанок. Чему удивляться, впрочем, не стоит. Тут бы избежать крупного поражения...

19:56 Две минуты понадобилось "Челси", чтобы забить "Зениту"! Тимо Вернер открывает счёт!

19:55 Кстати говоря, в 19:45 также начался матч женской Лиги чемпионов с участием "Жилстроя-1". Харьковчанки играют дома с сильнейшей командой своей группы, ПСЖ. Смотреть игру можно здесь.

19:45 Матчи в Турине и ещё одном городе стартовали!

19:19 Наконец, группа Н. Её матчи удачно вынесены на ранний слот, и никакой интриги к последнему туру здесь не дожило. Гранды, "Челси" и "Ювентус", ожидаемо готовятся к плей-офф ЛЧ, "Зенит" настраивается на вылет в 1/16 финала ЛЕ, а "Мальме" уже может начинать мечтать о возвращении в самый престижный клубный турнир Европы.

19:14 В квартете G всё очень запутанно. Здесь каждая команда ещё претендует на плей-офф Лиги чемпионов и никто ещё не потерял шансы на что-либо. Всё решится в заключительном туре. Вроде и интрига есть, но вам действительно интересно, что происходит в группе, собранной из европейских середняков?

19:10 В группе F всё намного интереснее. МЮ единственный из этого квартета, кто сегодня преследует спортивный интерес. "Аталанта" и "Вильярреал" в Бергамо в очной битве разыграют ещё одну путёвку в 1/8 финала чемпионской лиги, а "Янг Бойз" попытается сотворить чудо и во второй раз за один групповой этап обыграть "Юнайтед". Но на этот раз не на своём искусственном поле, а на "нормальном" в Англии. В случае успеха швейцарцев и фиаско бергамцев команда отправится в Лигу Европы. Победа команды Руслана Малиновского оставит место в ЛЕ для Унаи Эмери и его "Вильярреала".

19:05 Давайте коротко вспомним ситуацию в каждой из четырёх групп, в которых сегодня будут проходить матчи. В группе E, где играет "Динамо", уже нет никакой турнирной интриги для киевлян и "Баварии": украинский чемпион уже потерял все шансы на продолжение борьбы где-либо, а немецкий - досрочно прошёл дальше. Зато они будут влиять на судьбы "Барселоны" и "Бенфики", которые заочно разыграют ещё одну путёвку в плей-офф. Каталонцам нужно либо надеяться на чудо от "Динамо" в виде непроигрыша, либо самим побеждать в Мюнхене. Что ближе к реальности - решайте сами.

19:00 Всем привет и добро пожаловать на новый еврокубковый онлайн на UA-Футбол! Сегодня мы вместе с вами поставим точку в групповом этапе Лиги чемпионов, узнаем имена всех участников 1/8 финала ЛЧ, тех, кто отправится покорять Лигу Европы (Унаи Эмери, ты на пути к своему любимому турниру!), а также неудачников групповой стадии. Некоторые команды досрочно определили свои места, и увы, среди них и киевское "Динамо". Сейчас мы обо всём расскажем поподробнее.