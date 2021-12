Яремчук забил, матч Аталанты перенесли, Барса и Динамо вылетают. Как прошёл вечер ЛЧ

UA-Футбол следит за развитием событий в матчах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня состоятся 8 игр, благодаря которым мы узнаем имена всех участников плей-офф ЛЧ, а также те клубы, которые отправятся в Лигу Европы. Следите за всеми играми прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Матчи дня

Ювентус - Мальмё 1:0 FT

Зенит - Челси 3:3 FT

Аталанта - Вильярреал перенесен

Бавария - Барселона 3:0 FT

Бенфика - Динамо 2:0 FT

МЮ - Янг Бойз 1:1 FT

Зальцбург - Севилья 1:0 FT

Вольфсбург - Лилль 1:3 FT

Лига чемпионов онлайн

23:59 Спасибо, что провели этот вечер вместе с UA-Футбол. До встречи на наших новых онлайнах!

23:55 Итак, все матчи среды завершены, одна игра перенесена. Поздравляем "Барсу" с выходом в Лигу Европы/Кубок УЕФА впервые с 2004 года, поздравляем внезапный "Зальцбург" с попаданием в 1/8 финала ЛЧ, а также поздравляем с голом Романа Яремчука - это главные итоги вечера.

23:46 "Вольфсбург" забивает гол престижа. Ренато Штеффен с линии штрафной пробил под правую стоечку.

23:43 Похоже, ничего интересного на последних минутах нас уже не ждёт. С 15-ю местами из 16-ти в плей-офф ЛЧ уже почти всё ясно. Завтра только "Аталанта" и "Вильярреал" определят сильнейшего. Интрига сегодня осталась только в Манчестере: забьёт ли "Янг Бойз" резервному составу МЮ второй гол.

23:37 "Лилль" выигрывает 3:0 в Вольфсбурге! 21-летний англичанин Эйнджел Гомес забивает третий гол!

23:32 Оу! Ральф Рангник по заветам Роберто де Дзерби также выпустил вратаря по ходу второго тайма. Не первого, не второго, а глухого резервиста Тома Хитона. 35-летний голкипер МЮ стал самым возрастным англичанином, который дебютировал в ЛЧ за последний 21 год!

35 - Aged 35 years and 237 days, Manchester United goalkeeper Tom Heaton is the oldest Englishman to make their Champions League debut since John Lukic in October 2000 for Arsenal (39y 311d). Veteran. pic.twitter.com/Z1yYvckVkO — OptaJoe (@OptaJoe) December 8, 2021

23:30 "Лилль" забивает второй гол "Вольфсбургу"! Дэвид здорово выдержал офсайдную линию и пробил мимо вратаря!

23:23 "Севилья" остаётся вдесятером! Ужасный, ужасный день для испанского футбола. Хордан за срыв атаки схватил вторую жёлтую. Самое интересное, что на два предупреждения хавбеку андалусцев хватило восемь минут!

23:20 Мусиала забивает третий гол "Барселоне"! После паса назад от лицевой Джамал с линии вратарской отправил снаряд в сетку!

23:13 Отвлечёмся на секунду от Лиги чемпионов. Матч "Тоттенхэм" - "Ренн", который должен был состояться завтра в рамках Лиги конференций, отменён из-за большого количества позитивных тестов на ковид в лондонском клубе. По последней информации, клуб потерял 8 игроков и в целом 13 представителей клуба. "Шпорам" светит технарь?

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



Full statement ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021

23:09 "Зальцбург" забивает "Севилье"! Ну и ну! Перехват в середине поля и быстрый выпад приводит австрийских "быков" к голу и к закреплению на втором месте в онлайн-таблице! А буквально две минуты назад австрийцев спасла перекладина...

23:04 Возобновились все пять матчей ночного слота ЛЧ (напомню, что игру "Аталанты" и "Вильярреала" перенесли). Результаты вы можете увидеть на табло чуть выше.

23:02 А у Роберта очередной юбилей! Сегодня Левандовский принял участие в сотой результативной атаке в рамках основной сетки ЛЧ: 82 голов и 18 передач.

Robert Lewandowski has now been directly involved in 100 #UCL goals (82G, 18A) pic.twitter.com/4iBUrt3pi2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 8, 2021

22:58 "Барселона" только дважды пропускала в Лиге чемпионов дальними ударами за последние два сезона. В обоих случаях забивала "Бавария". А вот и гол Сане сегодня.

22:48 У нас перерыв во всех матчах слота. Поединок в Австрии остаётся единственным, где ещё не было голов. Режиссёры УЕФА в симулкасте в основном делают акцент на игре между "Баварией" и "Барсой", что не удивительно. Футбол там действительно задорный. Плюс фактор погоды. Команды начинали при сильнейшем ливне, затем пошёл снег. Так и живут.

22:46 Ух ты! "Янг Бойз" забивает в ворота МЮ гол в раздевалку! Оборона "Юнайтед" наварила около своей штрафной, Ридер перехватил и здорово пробил в правую "девятку"!

22:45 Лерой Сане забивает второй гол в Мюнхене! 2:0 "Барса" проигрывает! Отличный дальний удар от немца, с которым не справился тер Штеген, махнув мимо мяча!

22:44 Томас Мюллер забивает восьмой гол в семи матчах против "Барселоны".

???? - Thomas Müller in the @ChampionsLeague



8️⃣th player to score 50 goals

1️⃣st ???????? player to score 50 goals

8️⃣ goals in 7 games against FC Barcelona#FCBFCB #UCL pic.twitter.com/J7uXlnZQJY — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 8, 2021

22:35 "Бавария" открывает счёт! Левандовский с левого края штрафной набросил мяч на голову Мюллеру, а тот выиграл верховую борьбу! Араухо пытался вынести мяч с ленточки, но сделал уже за линией ворот.

22:33 Трудности для "Барсы" продолжаются. Помимо падения на третью строчку в таблице онлайн каталонцы ещё и теряют Альбу, вместо которого вышел Мингеса. Напомню, что "блаугранас" сегодня нужно обязательно побеждать, учитывая события в Лиссабоне, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ.

22:29 Яремчук стал вторым украинским игроком, который забивал украинской команде в ЛЧ. Первым стал Андрей Воронин, отличившись за "Байер" в 2004-м.

BEN 1-0 DKV (16') - Yaremchuk es el segundo jugador ucraniano que le marca a un equipo de Ucrania en TODA la historia de la UEFA Champions League #UCL. El primero fue Voronin (con el Bayer Leverkusen contra el Dinamo Kiev en 2004). El Barça está ahora mismo eliminado. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 8, 2021

22:26 "Бенфика" забивает второй. Жилберту воспользовался неудачной передачей назад от Вербича.

22:20 Важные новости из Бергамо. Матч между "Аталантой" и "Вильярреалом" сегодня не состоится. Из-за сильного снегопада поединок перенесли на завтра.

22:17 Яремчук забивает в ворота "Динамо"! Украинский форвард замкнул передачу под удар с линии штрафной! 1:0 - "Бенфика" обходит "Барсу" в таблице!

22:15 "Лилль" увеличивает свои шансы на плей-офф ЛЧ и хоронит "Вольфсбург"! Йылмаз завершил контратаку чемпионов Франции!

22:13 А МЮ забивает "Янг Бойз". Гринвуд очень эффектным ударом с полуоборота в падении ложит первый гол в матче.

22:10 Господи, какой моменть сейчас не реализовівает "Динамо"!!! Буяльский в борьбе с двумя соперниками сохранил мяч в штрафной "Бенфики" и скинул под удар на Цыганкова, но гений футбола с десяти метров без сопротивления пробил выше! Фантастика!

22:05 Мы так и не сообщили итоговый счёт в матче "Жилстроя-1" в женской ЛЧ. А там голов больше не было, но радости от этого никакой. Увы - 0:6 в пользу ПСЖ.

22:00 Пять из шести матчей ночного слота стартовали! Отложена только игра между "Аталантой" и "Вильярреалом". Всё из-за снегопада в Бергамо.

21:48. А между тем, в группе H завершились матчи. Зенит сыграл вничью 3:3 с Челси, а Юве со счетом 1:0 обыграл Мальме. Ювентус и Челси выходят в 1/8, Зенит отправляется в Лигу Европы.

⚡️ Гол Оздоева на 4-й добавленной минуте приносит "Зениту" ничью и отправляет "Челси на второе место в группе H ✔️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8YrccGchrt — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

21:19 Малиновский только в запасе "Аталанты" на важнейший матч против "Вильярреала". Надеюсь, это такая задумка от Гасперини, что украинец будет разрывать соперника во втором тайме.

21:10 "Челси" сравнивает счёт в Питере! Лукаку спасает "синих" от позора!

21:06 В Харькове уже 0:6. Это будет однозначно самое крупное поражение украинской команды в группе женской Лиги чемпионов.

20:59 А вот и состав португальцев. Роман Яремчук выходит в основе!

20:56 Есть состав "Динамо"! Тымчик справа в обороне, Вербич - левый вингер, а Гармаш - форвард.

20:51 Вторые таймы везде стартовали, но Whoscored пока предлагает отвлечься от двух ненужных матчей, а также поединка "Жилстроя-1", и посмотреть на статистику Лео Месси и Криша Роналду в нынешней Лиге чемпионов.

???? Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the #UCL this season



????‍♂️ Apps: 5 - 5

⚽️ Goals: 5 - 6

???? Conversion %: 33.3 - 30

???? Key Passes: 8 - 9

???? Dribbles: 14 - 6

???? Pass Accuracy %: 87.4 - 83.3

⭐️ Man of the Match: 2 - 2

???? Rating: 7.96 - 7.95



???? A close run thing pic.twitter.com/EZiEtAu2a1 — WhoScored.com (@WhoScored) December 8, 2021

20:33 Перерыв во всех трёх матчах. "Зенит" пока ведёт у "Челси" 2:1, "Юве" дома побеждает "Мальме" 1:0, а "Жилстрой-1" успел и пятый пропустить - там 0:5.

20:29 Ну, а "Жилстрой-1" ещё до перерыва успевает пропустить четвёртый. В матче против ПСЖ счёт 0:4.

20:27 Что творится в Питере! Клаудиньо и Азмун забивают два мяча за четыре минуты и выводят "Зенит" вперёд в матче с "Челси"! Как же это неожиданно видеть каждый раз, что "Челси" не может дважды обыграть команду из России.

20:23 "Жилстрой-1" уже 0:3. Хоть не играй такие матчи...

20:09 Ну, а "Жилстрой-1" пропускает второй. Там 0:2 уже к 25-й минуте.

20:05 Мойзе Кин забивает первый гол после восстановления от травмы! Страдает, ясно, "Мальмё".

20:01 Увы, "Жилстрой-1" уже в дебюте пропускает от парижанок. Чему удивляться, впрочем, не стоит. Тут бы избежать крупного поражения...

19:56 Две минуты понадобилось "Челси", чтобы забить "Зениту"! Тимо Вернер открывает счёт!

19:55 Кстати говоря, в 19:45 также начался матч женской Лиги чемпионов с участием "Жилстроя-1". Харьковчанки играют дома с сильнейшей командой своей группы, ПСЖ. Смотреть игру можно здесь.

19:45 Матчи в Турине и ещё одном городе стартовали!

19:19 Наконец, группа Н. Её матчи удачно вынесены на ранний слот, и никакой интриги к последнему туру здесь не дожило. Гранды, "Челси" и "Ювентус", ожидаемо готовятся к плей-офф ЛЧ, "Зенит" настраивается на вылет в 1/16 финала ЛЕ, а "Мальме" уже может начинать мечтать о возвращении в самый престижный клубный турнир Европы.

19:14 В квартете G всё очень запутанно. Здесь каждая команда ещё претендует на плей-офф Лиги чемпионов и никто ещё не потерял шансы на что-либо. Всё решится в заключительном туре. Вроде и интрига есть, но вам действительно интересно, что происходит в группе, собранной из европейских середняков?

19:10 В группе F всё намного интереснее. МЮ единственный из этого квартета, кто сегодня преследует спортивный интерес. "Аталанта" и "Вильярреал" в Бергамо в очной битве разыграют ещё одну путёвку в 1/8 финала чемпионской лиги, а "Янг Бойз" попытается сотворить чудо и во второй раз за один групповой этап обыграть "Юнайтед". Но на этот раз не на своём искусственном поле, а на "нормальном" в Англии. В случае успеха швейцарцев и фиаско бергамцев команда отправится в Лигу Европы. Победа команды Руслана Малиновского оставит место в ЛЕ для Унаи Эмери и его "Вильярреала".

19:05 Давайте коротко вспомним ситуацию в каждой из четырёх групп, в которых сегодня будут проходить матчи. В группе E, где играет "Динамо", уже нет никакой турнирной интриги для киевлян и "Баварии": украинский чемпион уже потерял все шансы на продолжение борьбы где-либо, а немецкий - досрочно прошёл дальше. Зато они будут влиять на судьбы "Барселоны" и "Бенфики", которые заочно разыграют ещё одну путёвку в плей-офф. Каталонцам нужно либо надеяться на чудо от "Динамо" в виде непроигрыша, либо самим побеждать в Мюнхене. Что ближе к реальности - решайте сами.

19:00 Всем привет и добро пожаловать на новый еврокубковый онлайн на UA-Футбол! Сегодня мы вместе с вами поставим точку в групповом этапе Лиги чемпионов, узнаем имена всех участников 1/8 финала ЛЧ, тех, кто отправится покорять Лигу Европы (Унаи Эмери, ты на пути к своему любимому турниру!), а также неудачников групповой стадии. Некоторые команды досрочно определили свои места, и увы, среди них и киевское "Динамо". Сейчас мы обо всём расскажем поподробнее.