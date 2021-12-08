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Ювентус, Челси и Жилстрой-1 открывают вечер Лиги чемпионов. Онлайн игрового дня ЛЧ
Восемь матчей - один онлайн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол следит за развитием событий в матчах заключительного игрового дня группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня состоятся 8 игр, благодаря которым мы узнаем имена всех участников плей-офф ЛЧ, а также те клубы, которые отправятся в Лигу Европы. Следите за всеми играми прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Зенит - Челси 0:1
Аталанта - Вильярреал
Бавария - Барселона
Бенфика - Динамо
МЮ - Янг Бойз
Зальцбург - Севилья
Вольфсбург - Лилль
Лига чемпионов онлайн
20:09 Ну, а "Жилстрой-1" пропускает второй. Там 0:2 уже к 25-й минуте.
20:05 Мойзе Кин забивает первый гол после восстановления от травмы! Страдает, ясно, "Мальмё".
20:01 Увы, "Жилстрой-1" уже в дебюте пропускает от парижанок. Чему удивляться, впрочем, не стоит. Тут бы избежать крупного поражения...
19:56 Две минуты понадобилось "Челси", чтобы забить "Зениту"! Тимо Вернер открывает счёт!
19:55 Кстати говоря, в 19:45 также начался матч женской Лиги чемпионов с участием "Жилстроя-1". Харьковчанки играют дома с сильнейшей командой своей группы, ПСЖ. Смотреть игру можно здесь.
19:45 Матчи в Турине и ещё одном городе стартовали!
19:19 Наконец, группа Н. Её матчи удачно вынесены на ранний слот, и никакой интриги к последнему туру здесь не дожило. Гранды, "Челси" и "Ювентус", ожидаемо готовятся к плей-офф ЛЧ, "Зенит" настраивается на вылет в 1/16 финала ЛЕ, а "Мальме" уже может начинать мечтать о возвращении в самый престижный клубный турнир Европы.
19:14 В квартете G всё очень запутанно. Здесь каждая команда ещё претендует на плей-офф Лиги чемпионов и никто ещё не потерял шансы на что-либо. Всё решится в заключительном туре. Вроде и интрига есть, но вам действительно интересно, что происходит в группе, собранной из европейских середняков?
19:10 В группе F всё намного интереснее. МЮ единственный из этого квартета, кто сегодня преследует спортивный интерес. "Аталанта" и "Вильярреал" в Бергамо в очной битве разыграют ещё одну путёвку в 1/8 финала чемпионской лиги, а "Янг Бойз" попытается сотворить чудо и во второй раз за один групповой этап обыграть "Юнайтед". Но на этот раз не на своём искусственном поле, а на "нормальном" в Англии. В случае успеха швейцарцев и фиаско бергамцев команда отправится в Лигу Европы. Победа команды Руслана Малиновского оставит место в ЛЕ для Унаи Эмери и его "Вильярреала".
19:05 Давайте коротко вспомним ситуацию в каждой из четырёх групп, в которых сегодня будут проходить матчи. В группе E, где играет "Динамо", уже нет никакой турнирной интриги для киевлян и "Баварии": украинский чемпион уже потерял все шансы на продолжение борьбы где-либо, а немецкий - досрочно прошёл дальше. Зато они будут влиять на судьбы "Барселоны" и "Бенфики", которые заочно разыграют ещё одну путёвку в плей-офф. Каталонцам нужно либо надеяться на чудо от "Динамо" в виде непроигрыша, либо самим побеждать в Мюнхене. Что ближе к реальности - решайте сами.
19:00 Всем привет и добро пожаловать на новый еврокубковый онлайн на UA-Футбол! Сегодня мы вместе с вами поставим точку в групповом этапе Лиги чемпионов, узнаем имена всех участников 1/8 финала ЛЧ, тех, кто отправится покорять Лигу Европы (Унаи Эмери, ты на пути к своему любимому турниру!), а также неудачников групповой стадии. Некоторые команды досрочно определили свои места, и увы, среди них и киевское "Динамо". Сейчас мы обо всём расскажем поподробнее.
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