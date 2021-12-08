  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Миколенко: Для Бенфики это матч года, но и мы приехали не просто на экскурсию
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко: Для Бенфики это матч года, но и мы приехали не просто на экскурсию

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне рассчитывают на позитивный результат

Миколенко: Для Бенфики это матч года, но и мы приехали не просто на экскурсию

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Для "Бенфики" это матч года, но и мы приехали сюда не просто на экскурсию. Хотим показать хорошую игру и хороший результат. Наверное, давления меньше, потому что уже нет шансов пройти дальше, но, может, это и к лучшему, потому что мы будем более раскрепощены, а "Бенфика" – больше под давлением.

Тем более, они проиграли прошлый матч в чемпионате (1:3 "Спортингу" – прим.). Надеюсь, это будет нам только на руку", - сказал Миколенко.

Напомним, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.12.2021 в 19:55
…….., а ещё сувениры купить.)
Ответить
0
0
Caballero (DC)
08.12.2021 в 19:35
Мальчик-засранчик.
Ответить
0
-1
fanat_football (Херсон)
08.12.2021 в 19:05
Коленька, ты бы лучше помолчал. Воеватель!!!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.12.2021 в 18:50
Экскурсия
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...