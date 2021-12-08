Миколенко: Для Бенфики это матч года, но и мы приехали не просто на экскурсию

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Для "Бенфики" это матч года, но и мы приехали сюда не просто на экскурсию. Хотим показать хорошую игру и хороший результат. Наверное, давления меньше, потому что уже нет шансов пройти дальше, но, может, это и к лучшему, потому что мы будем более раскрепощены, а "Бенфика" – больше под давлением.

Тем более, они проиграли прошлый матч в чемпионате (1:3 "Спортингу" – прим.). Надеюсь, это будет нам только на руку", - сказал Миколенко.