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Миколенко: Для Бенфики это матч года, но и мы приехали не просто на экскурсию
Киевляне рассчитывают на позитивный результат
Скриншот: Бомбардир
Защитник "
"Для "Бенфики" это матч года, но и мы приехали сюда не просто на экскурсию. Хотим показать хорошую игру и хороший результат. Наверное, давления меньше, потому что уже нет шансов пройти дальше, но, может, это и к лучшему, потому что мы будем более раскрепощены, а "Бенфика" – больше под давлением.
Тем более, они проиграли прошлый матч в чемпионате (1:3 "Спортингу" – прим.). Надеюсь, это будет нам только на руку", - сказал Миколенко.
Напомним, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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