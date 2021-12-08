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Луческу: Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, особенно те две игры с Барсой

Лига Чемпионов
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Наставник киевлян подвел итоги евросезона

Луческу: Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, особенно те две игры с Барсой

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческуподелился мнением о нынешней еврокубковой кампании киевлян.

"Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, особенно те 2 игры с "Барсой" (0:1, 0:1) – играли на равных, по сравнению с прошлым годом, когда мы менее удачно выступали. Мы могли заслуживать большего в этих 2 матчах.

Футболисты растут, если сравнивать с прошлым годом, и могли намного больше очков заработать. Они больше верят в свой потенциал, в друг друга, и это большой позитив. Эти игры помогли нам и показали, что мы можем расти и должны это сделать", – сказал Луческу.

Напомним, что перед матчем 6-го тура с "Бенфикой" "Динамо" потеряло шансы даже на 3-е место в группе.

Отметим, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
08.12.2021 в 20:06
Да, очень хорошо, желаю Дырке так же хорошо сыграть и пару матчей в чемпионате, с таким же результатом!
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