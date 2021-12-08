Луческу: Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, особенно те две игры с Барсой

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческуподелился мнением о нынешней еврокубковой кампании киевлян.

"Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, особенно те 2 игры с "Барсой" (0:1, 0:1) – играли на равных, по сравнению с прошлым годом, когда мы менее удачно выступали. Мы могли заслуживать большего в этих 2 матчах.

Футболисты растут, если сравнивать с прошлым годом, и могли намного больше очков заработать. Они больше верят в свой потенциал, в друг друга, и это большой позитив. Эти игры помогли нам и показали, что мы можем расти и должны это сделать", – сказал Луческу.