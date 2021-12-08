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Рафаилов: Думал, что поведение Де Дзерби - это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика

Лига Чемпионов
(8 голосов)

Экс-функционер высказался о еврокубковом сезоне горняков

Рафаилов: Думал, что поведение Де Дзерби - это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

Новина українською

Экс-гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов поделился впечатлениями от выступления "Шахтера" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

"Даже дверью на прощание не смогли хлопнуть. Болезнь украинского клубного футбола обостряется. В этом, в том числе, и огромная заслуга "Шахтера". Многие годы они пачками вывозили из регионов талантливых молодых футболистов, которые зачастую им были не нужны.

Вывозили только для того, чтобы в будущем не попали в "Динамо" или усилили другой клуб. Чемпионат слабеет на глазах. А что можно ожидать от команд из районных центров?

О тренере. Раньше мне нравилось его поведение во время матча. Думал, что это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика, и она прогрессирует. И этот клуб, скорее всего, станет чемпионом Украины. А дальше... Дальше освоение очередных 50 миллионов? Грустно", - написал Рафаилов.

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В статье: Сергей Рафаилов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (7)
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мы за динамо (киев)
08.12.2021 в 21:49
ой пля. це шо сьогодні почалося? а ще дєнісов. там істерики а там маразм. одне ціле--- кротоферма.
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0
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magnum power (БОМЖ)
08.12.2021 в 21:30
отлично сказано. эксы могут позволить себе говорить правду)).
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
08.12.2021 в 21:25
Ненавижу зеленые сопли, но мне очень хочется, чтобы зе!вовачка прищемил ринатику причинное место так, как Петя прищемил, в свое время, суркисне. Тогда, уверен, интрига в чемпионате была бы весьма интересной.
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+2
0
Pianist (Киев)
08.12.2021 в 21:11
Все правильно. Плюс все это за счёт населения Украины. Каждой семьи! 50 млн, говорите? Каждый украинец их в платежках за энергоносители ежемесячно видит. Нищие украинцы спонсируют негров Рината.
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+3
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Болельщик39 (Харьков)
08.12.2021 в 21:49
50 млн - это по два евро с каждого украинца, не так уж и много, если на кону стоит вопрос, быть или не быть футболу в Украине.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 20:59
В бомжатнике вообще нормальных людей единицы
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+3
-1
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walcom (Киев)
08.12.2021 в 20:41
Редко но метко
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+4
0


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