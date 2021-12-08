Рафаилов: Думал, что поведение Де Дзерби - это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика

Экс-гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов поделился впечатлениями от выступления " Шахтера " в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

"Даже дверью на прощание не смогли хлопнуть. Болезнь украинского клубного футбола обостряется. В этом, в том числе, и огромная заслуга "Шахтера". Многие годы они пачками вывозили из регионов талантливых молодых футболистов, которые зачастую им были не нужны.

Вывозили только для того, чтобы в будущем не попали в "Динамо" или усилили другой клуб. Чемпионат слабеет на глазах. А что можно ожидать от команд из районных центров?

О тренере. Раньше мне нравилось его поведение во время матча. Думал, что это экспрессия, переживания. Оказалось – банальная истерика, и она прогрессирует. И этот клуб, скорее всего, станет чемпионом Украины. А дальше... Дальше освоение очередных 50 миллионов? Грустно", - написал Рафаилов.