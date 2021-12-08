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Известны все 8 потенциальных соперников Динамо U-19 по 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Жеребьевка состоится 14 декабря
Фото: УЕФА
Киевское "
Это 8 команд из Пути национальных чемпионов:
- АЗ
- "Генк"
- "Жилина"
- "Мидтьюлланд"
- "Рейнджерс"
- "Хайдук"
- "Эмполи"
- "Депортиво"
Жеребьевка раунда пройдет 14 декабря в Ньоне.
Победители пар будут определены в одноматчевом противостоянии. Киевский клуб, как и другие обладатели вторых мест из Пути Лиги чемпионов, сыграет на выезде. Матчи пройдут 8/9 февраля.
8 победителей стыков присоединятся к 8 победителям групп Пути Лиги чемпионов в 1/8 финала турнира.
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