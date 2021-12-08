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Известны все 8 потенциальных соперников Динамо U-19 по 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
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Жеребьевка состоится 14 декабря

Известны все 8 потенциальных соперников Динамо U-19 по 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Фото: УЕФА

Новина українською

Киевское "Динамо" U-19 узнало имена всех потенциальных соперников по 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Это 8 команд из Пути национальных чемпионов:

  • АЗ
  • "Генк"
  • "Жилина"
  • "Мидтьюлланд"
  • "Рейнджерс"
  • "Хайдук"
  • "Эмполи"
  • "Депортиво"

Жеребьевка раунда пройдет 14 декабря в Ньоне.

Победители пар будут определены в одноматчевом противостоянии. Киевский клуб, как и другие обладатели вторых мест из Пути Лиги чемпионов, сыграет на выезде. Матчи пройдут 8/9 февраля.

8 победителей стыков присоединятся к 8 победителям групп Пути Лиги чемпионов в 1/8 финала турнира.

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В статье: Динамо (Киев)
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