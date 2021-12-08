Де Дзерби - о матче с Шерифом: Я очень злился из-за нападающих

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с "Шерифом" (1:1) в 6-м туре Лиге чемпионов.

"В первом тайме "Шериф" был в обороне, но мы доминировали. Во втором тайме соперник начал больше прессинговать, хотя мы все равно создали шансы. Если ты не закрываешь такие матчи, то случается так, что соперник наносит один удар и забивает.

Я очень злился из-за нападающих, потому что нужно закрывать матч, когда есть шансы. Это высокий уровень, но свое нужно реализовывать, если ты хочешь выступать за такую команду, как "Шахтер".

Теперь нужно побеждать "Александрию", иначе наш отпуск будет разрушен", - сказал Де Дзерби.