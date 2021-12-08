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Гармаш и Яремчук на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо
Стартовые составы команд
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня, 8 декабря, киевское Динамо проведет свой последний матч в нынешней Лиге чемпионов. В рамках 6-го тура киевляне в Лиссабоне сыграют с Бенфикой.
Уже известны стартовые составы команд.
Бенфика: Влаходимос, Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген, Вайгль, Пицци, Жилберто, Жоау Марио, Гримальдо, Рафа силва, Яремчук
Запасные: Лейте, Эвертон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Диогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабат, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Моруту, Ферру
Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Буяльский, Шапаренко, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш
Запасные: Бойко, Шепелев, Рамирес, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Витиньо, Кулач, Шкурин, Антюх
Напомним, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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