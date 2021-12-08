Гармаш и Яремчук на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо

Сегодня, 8 декабря, киевское Динамо проведет свой последний матч в нынешней Лиге чемпионов. В рамках 6-го тура киевляне в Лиссабоне сыграют с Бенфикой.

Уже известны стартовые составы команд.

Бенфика: Влаходимос, Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген, Вайгль, Пицци, Жилберто, Жоау Марио, Гримальдо, Рафа силва, Яремчук

Запасные: Лейте, Эвертон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Диогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабат, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Моруту, Ферру

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Буяльский, Шапаренко, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш

Запасные: Бойко, Шепелев, Рамирес, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Витиньо, Кулач, Шкурин, Антюх