  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гармаш и Яремчук на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гармаш и Яремчук на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Стартовые составы команд

Гармаш и Яремчук на острие. Стартовые составы на матч Бенфика - Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня, 8 декабря, киевское Динамо проведет свой последний матч в нынешней Лиге чемпионов. В рамках 6-го тура киевляне в Лиссабоне сыграют с Бенфикой.

Уже известны стартовые составы команд.

Бенфика: Влаходимос, Андре Алмейда, Отаменди, Вертонген, Вайгль, Пицци, Жилберто, Жоау Марио, Гримальдо, Рафа силва, Яремчук

Запасные: Лейте, Эвертон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Диогу Гонсалвеш, Лазаро, Таарабат, Паулу Бернарду, Гонсалу Рамуш, Моруту, Ферру

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Буяльский, Шапаренко, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш

Запасные: Бойко, Шепелев, Рамирес, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Караваев, Витиньо, Кулач, Шкурин, Антюх

Напомним, что поединок "Бенфика" — "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
мы за динамо (киев)
08.12.2021 в 21:17
будемо грати ким є
Ответить
0
0
Cherkasskiy (Черкаси)
08.12.2021 в 21:10
Из 22 игроков на поле 11 украинцев. Раньше в УПЛ такое не часто встретишь...
Ответить
+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 21:21
ща бомжи набегут, начнут хрюкать, что патриотично - когда 11 бразильцев :)
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...