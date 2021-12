Аталанта – Вильярреал под угрозой переноса – в Бергамо не прекращается снегопад

Матч "Аталанты" и "Вильярреала" под угрозой срыва из-за снегопада в Бергамо, сообщает Football Italia. Матч решающий для обеих команд – разница между ними в 1 очко.

В Бергамо выпал сильный снег за час до стартового свистка. На поле уже покрасили разметку в красный, чтобы её было видно под снегом.

На данный момент проходит предварительная инспекция поля главным арбитром встречи – Энтони Тэйлором. Он решит начнется встреча или будет перенесена.

"Вильярреал" занимает второе место в группе, но опережает "Аталанту всего на 1 очко. Разница мячей у испанской команды "9:7", а у итальянцев "10:10".

Qualcuno ha detto pallone arancione? ????

Did anyone say orange ball? ⚽️????#AtalantaVillareal #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/NtAJGFMdeK