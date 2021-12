Матч Аталанта – Вільярреал перенесен на 20 минут из-за снегопада

Матч "Аталанты" и "Вильярреала" перенесен на 20 минут из-за продолжающегося снегопада в Бергамо, сообщают официальные медиа клубов. Матч решающий для обеих команд – разница между ними в 1 очко.

Due to the heavy snow ❄️ in Bergamo, @Atalanta_BC ???? #Villarreal will be delayed by 20 minutes and will now kick off at 9:20pm CET.#UCL pic.twitter.com/oUFjgjBrPX