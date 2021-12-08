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ЛЧ. Вольфсбург - Лилль 1:3. Чемпион Франции вышел в плей-офф с первого места
Вольфсбург остается последним и покидает еврокубки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Вольфсбург” провалил последний матч группы Лиги чемпионов, бесславно уступив на своем поле чемпиону Франции “Лиллю”. “Волкам” нужно было только побеждать, чтобы пробиться в еврокубковую весну, но вместо этого команда Флориана Кофельдта проиграла прагматичному и спокойному “Лиллю” со счетом 1:3.
В третьем подряд матче “Вольфсбург” пропускает три гола, и каждый из голов “Лилля” в ворота Кастельса выставляет немецкую команду и ее тренерский штаб в невыгодном свете.
“Вольфсбург” рассчитывал на свои стандарты и кроссы, но, как настоящая проблемная команда, первый гол пропустил после своего углового. Подача с угла, Грбич взял мяч в руки и быстро катнул его Челику, фланговый защитник отправил в прорыв Иконе, быстрая атака и точный пас под удар Йылмазу – 1:0.
“Вольфсбургу” нужно было забивать дважды, но команда Кофельдта после пропущенного гола некоторое время просто не знала, что делать. Потом снова вернулась к кроссам и навесам. Некоторое время “Лиллю” удавалось отбиваться, но последние десять минут первого тайма были тяжелыми. Казалось, вот-вот Вегорст выберет правильную позицию, и точно пробьет головой.
Но ничего не изменилось, начался второй тайм, “Лиллю” вернулась уверенность и он практически не подпускал “Вольфсбург” к своим воротам.
Исход матча был предрешен на 68-й минуте, когда Гурвеннек выпустил вместо малозаметного Гудмундссона воспитанника “Манчестер Юнайтед” Энджела Гомеса. 21-летний футболист поучаствовал в двух голах. Сначала он выложил мяч для Джонатана Дэвида (все началось с перехвата Санчеша в центре поля), а затем замнул пас Иконе. Защита “Вольфсбурга” просто рассыпалась.
Quelle fierté ❤#WOBLOSC #UCL 0-3 | ⏱ 86' pic.twitter.com/JhiqdHb752— LOSC (@losclive) December 8, 2021
“Вольфсбург” все же отыграл один гол (Штеффен), но игра давно была проиграна. “Лилль” выиграл группу, “Зальцбург” второй.
Лига чемпионов, группа G, шестой тур. Вольфсбург, “Фольксваген Арена”
“Вольфсбург” – “Лилль” 1:3
Голы: Штеффен 89 – Йылмаз 11, Дэвид 72, Гомес 77
“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу (Баку 63), Лакруа, Борнаув, Отавио (Руссийон 63) – Арнольд, Гилявоги (Феликс Нмеча 75) – Вранкс, Вальдшмидт (Штеффен 75), Герхардт (Лукебакио 46) – Вегорст
“Лилль”: Грбич – Челик (Джало 83), Фонте, Ботман, Рейнилдо – Иконе (Языджи 84), Андре, Санчеш, Гудмундссон (Гомес 68) – Дэвид, Йылмаз (Онана 75)
Предупреждения: Борнаув 17, Арнольд 62, Руссийон 87, Штеффен 90+3 – Фонте 18, Иконе 66, Рейнилдо 90+3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|6
|3
|2
|1
|7-4
|+4
|11
|2
|"Зальцбург"
|6
|3
|1
|2
|8-6
|+2
|10
|3
|"Севилья"
|6
|1
|3
|2
|5-5
|0
|6
|4
|"Вольфсбург"
|6
|1
|2
|3
|5-10
|-6
|5
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