ЛЧ. Вольфсбург - Лилль 1:3. Чемпион Франции вышел в плей-офф с первого места

“Вольфсбург” провалил последний матч группы Лиги чемпионов, бесславно уступив на своем поле чемпиону Франции “Лиллю”. “Волкам” нужно было только побеждать, чтобы пробиться в еврокубковую весну, но вместо этого команда Флориана Кофельдта проиграла прагматичному и спокойному “Лиллю” со счетом 1:3.

В третьем подряд матче “Вольфсбург” пропускает три гола, и каждый из голов “Лилля” в ворота Кастельса выставляет немецкую команду и ее тренерский штаб в невыгодном свете.

“Вольфсбург” рассчитывал на свои стандарты и кроссы, но, как настоящая проблемная команда, первый гол пропустил после своего углового. Подача с угла, Грбич взял мяч в руки и быстро катнул его Челику, фланговый защитник отправил в прорыв Иконе, быстрая атака и точный пас под удар Йылмазу – 1:0.

“Вольфсбургу” нужно было забивать дважды, но команда Кофельдта после пропущенного гола некоторое время просто не знала, что делать. Потом снова вернулась к кроссам и навесам. Некоторое время “Лиллю” удавалось отбиваться, но последние десять минут первого тайма были тяжелыми. Казалось, вот-вот Вегорст выберет правильную позицию, и точно пробьет головой.

Но ничего не изменилось, начался второй тайм, “Лиллю” вернулась уверенность и он практически не подпускал “Вольфсбург” к своим воротам.

Исход матча был предрешен на 68-й минуте, когда Гурвеннек выпустил вместо малозаметного Гудмундссона воспитанника “Манчестер Юнайтед” Энджела Гомеса. 21-летний футболист поучаствовал в двух голах. Сначала он выложил мяч для Джонатана Дэвида (все началось с перехвата Санчеша в центре поля), а затем замнул пас Иконе. Защита “Вольфсбурга” просто рассыпалась.

“Вольфсбург” все же отыграл один гол (Штеффен), но игра давно была проиграна. “Лилль” выиграл группу, “Зальцбург” второй.

Лига чемпионов, группа G, шестой тур. Вольфсбург, “Фольксваген Арена”

“Вольфсбург” – “Лилль” 1:3

Голы: Штеффен 89 – Йылмаз 11, Дэвид 72, Гомес 77

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу (Баку 63), Лакруа, Борнаув, Отавио (Руссийон 63) – Арнольд, Гилявоги (Феликс Нмеча 75) – Вранкс, Вальдшмидт (Штеффен 75), Герхардт (Лукебакио 46) – Вегорст

“Лилль”: Грбич – Челик (Джало 83), Фонте, Ботман, Рейнилдо – Иконе (Языджи 84), Андре, Санчеш, Гудмундссон (Гомес 68) – Дэвид, Йылмаз (Онана 75)

Предупреждения: Борнаув 17, Арнольд 62, Руссийон 87, Штеффен 90+3 – Фонте 18, Иконе 66, Рейнилдо 90+3