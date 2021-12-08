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Шаран: Футболисты Шахтера играли не на команду, они играли для себя

Лига Чемпионов
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Тренер говорит, что кипер горняков Алексей Шевченко не виноват в пропущенном голе

Шаран: Футболисты Шахтера играли не на команду, они играли для себя

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран дал свою оценку матчу Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф" (1:1).

"Действительно футбол непредсказуем. Все убедились и Де Дзерби в том числе, что бывают такие игры, когда команда должна выигрывать в три-четыре мяча, а может и побольше, но играет вничью, пропуская гол на последних секундах. Это действительно говорит о том, что не ищите логики в происходящем.

Поэтому, если бы эта игра влияла на выход в еврокубковую весну, может быть, "Шахтер" где-то и по-другому играл бы. Но эта игра ни на что не влияла, кроме имиджа и финансов, что тоже немаловажный фактор, ведь победа в Лиге чемпионов оплачивается неплохо.

В целом "Шахтер" полностью переигрывал команду из Тирасполя. "Шериф" действовал от обороны. Но самое главное, что я заметил в этой игре. Футболисты "Шахтера" играли не на команду, они играли для себя. Это мое мнение. Были такие моменты, когда можно было отдавать передачу и забивать второй, третий, четвертый мяч. Но игроки в этих ситуациях тянули одеяло на себя, хотели себя проявить. Так действовала практически вся линия атаки, кроме Марлоса. Марлос был недоволен тем, что в таких ситуациях ему не отдавали пас. Марлос отдает пас в таких эпизодах, потому что он самый взрослый и самый умный футболист в этой команде. Я так считаю.

Вратарь Шевченко в эпизоде с пропущенным голом не при чем. Де Дзерби решил сделать хорошее для Шевченко, чтобы он вышел на поле и сыграл хотя бы 5-8 минут в Лиге чемпионов. Это решение Де Дзерби. Кто-то итальянского специалиста критикует за это. Но, я считаю, что это решение тренера и оно не повлияло на то, что "Шахтер" пропустил. Если бы Шевченко допустил ошибку, это другое дело. Я считаю, что основная причина того, что "Шахтер" сыграл вничью, упустив победу, это то, что некоторые футболисты "горняков" играли на себя, а не на команду", - сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
08.12.2021 в 23:15
Каждая обезьяна хочет себя показать и свалить из этого болота. Они для этого приходили в помойку
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