Матч Аталанта - Вильярреал перенесен на четверг. Бергамо накрыл снегопад

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг, 9 декабря.

В Бергамо выпал сильный снег за час до стартового свистка. Поединок сначала был отложен на 20 минут, а затем и перенесен.

Напомним, что "Вильярреал" занимает второе место в группе, но опережает "Аталанту всего на 1 очко. Разница мячей у испанской команды "9:7", а у итальянцев "10:10".

Due to the constant snowfall ???? in Bergamo, @UEFA have decided to postpone the @Atalanta_BC ???? #Villarreal match until tomorrow (Thursday). The kick-off time is still to be determined.#UCL pic.twitter.com/taifhblApA