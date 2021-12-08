1:0. Яремчук наказал киевлян. Бенфика открыла счет с Динамо – Видео

"Бенфика" открыла счет в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо". Отличился Роман Яремчук.

Жоао Марио буквально вложил мяч в ноги Яремчуку, который отклеился от защитника на ближней штанге и с отскоком пробил в левый угол. Удары с такого расстояния не ловятся – 1:0.

Яремчук – второй украинский игрок в истории, забивший украинской команде в Лиге чемпионов. Первым был Воронин в 2004 за "Байер".