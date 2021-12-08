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1:0. Яремчук наказал киевлян. Бенфика открыла счет с Динамо – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Первый гол Романа в Лиге чемпионов за "Бенфику"

1:0. Яремчук наказал киевлян. Бенфика открыла счет с Динамо – Видео

Офіційний сайт Бенфіки/Автори: Жоао Паулу Тріндаді і Таня Паулу

Новина українською

"Бенфика" открыла счет в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо". Отличился Роман Яремчук.

Жоао Марио буквально вложил мяч в ноги Яремчуку, который отклеился от защитника на ближней штанге и с отскоком пробил в левый угол. Удары с такого расстояния не ловятся – 1:0.

Яремчук – второй украинский игрок в истории, забивший украинской команде в Лиге чемпионов. Первым был Воронин в 2004 за "Байер".

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В статье: Роман Яремчук
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Комментарии (9)
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Wertu098 (бамбас )
08.12.2021 в 23:09
Как же вчера всем адекватным было приятно за украинского тренера ,что указал дырявым косапам на их место!!!
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0
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alex 66 (Кременчук)
08.12.2021 в 22:51
Циганков с 4 метрів по горобцях (на хвилиночку брати просять 25 лямів та ще й гравець сбУ)
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+1
0
мы за динамо (киев)
08.12.2021 в 22:53
кривоноге непорозуміння
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+1
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
08.12.2021 в 22:58
Лучший игрок чемпионата 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, за которым италии с испаниями дерутся!
0
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 22:34
Так где это видео? Ни онлайн трансляции, ни видеоповторов. Олигархи хреновы.
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0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
08.12.2021 в 22:41
Рагуля, не благодари: livetv.sx/eventinfo/7655396_benfika_dinamo_kiev/#webplayer_alieztv|170968|7655396|1729134|7|1|ru
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.12.2021 в 22:32
Только таким аутсайдерам может и забивать
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+1
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
08.12.2021 в 22:42
Все равно приятно за украинца, хоть днищу, но все же забил
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.12.2021 в 22:31
І де відео?
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0
0


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