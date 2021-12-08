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2:0. Бенфика тут же удваивает преимущество над Динамо – Видео
Киевляне поплыли
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Бенфика" забивает второй гол в ворота "Динамо" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Забил Жилберто.
Жилберто быстро сориентировался, получив мяч в штрафной площади, точно пробив под правую штангу – 2:0.
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Комментарии (4)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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