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2:0. Бенфика тут же удваивает преимущество над Динамо – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Киевляне поплыли

2:0. Бенфика тут же удваивает преимущество над Динамо – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бенфика" забивает второй гол в ворота "Динамо" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Забил Жилберто.

Жилберто быстро сориентировался, получив мяч в штрафной площади, точно пробив под правую штангу – 2:0.

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В статье: Динамо (Киев) Бенфика
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Комментарии (4)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
08.12.2021 в 22:42
Рома ,дави жуків
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 22:41
Матч закончен. Бенфике не нужно, Динамо не сможет.
Ответить
0
-1
Не дармоед (Запорожье)
08.12.2021 в 22:35
Куда дальше плыть,там уже дно(
Ответить
0
-1
George_D (Харьков)
08.12.2021 в 23:02
Вдоль дна можно!!!
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0
0


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