Как выиграть группу, когда этого не ожидают. Ювентус - Мальме 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Ювентусом и Мальмё. Старая Синьора доминировала, но свое преимущество смогла воплотить только в один забитый мяч – его автором стал Мойзе Кин. Тем не менее этого хватило, чтобы в итоге опередить Челси, ведь аристократы умудрились подарить ничью Зениту.

Лига Чемпионов. Группа Н. Шестой тур

Ювентус – Мальмё 1:0

Гол: М.Кин 18