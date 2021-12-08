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Как выиграть группу, когда этого не ожидают. Ювентус - Мальме 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ювентус - Мальме, Лига Чемпионов, 8 декабря 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видеообзор матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Ювентусом и Мальмё. Старая Синьора доминировала, но свое преимущество смогла воплотить только в один забитый мяч – его автором стал Мойзе Кин. Тем не менее этого хватило, чтобы в итоге опередить Челси, ведь аристократы умудрились подарить ничью Зениту.
Лига Чемпионов. Группа Н. Шестой тур
Ювентус – Мальмё 1:0
Гол: М.Кин 18
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