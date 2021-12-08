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Леоненко: Гол Шерифа - дело случая. Бондаря никто винить не будет

Лига Чемпионов
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Леоненко: Гол Шерифа - дело случая. Бондаря никто винить не будет

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко разобрал матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Шерифом", который завершился вничью 1:1.

"Этой игрой Де Дзерби показал, что основных в составе нет. Любой может попасть туда, даже человек с трибуны. То, как он, благодаря поддержке президента клуба, все разобрал, это, на мой взгляд, хорошо. Этот матч дал команде очень многое, еще и получили по носу. Обидно, что в первом тайме не использовали так много моментов, что можно было закрывать игру

Гол, который забил "Шериф" - это дело случая. Думаю, что Бондаря в нем никто винить не будет. Не считаю, что замена Пятова была серьезной ошибкой, потому что в моменте с голом вратаря расстреливали. Не могу сказать, что пропущенный мяч "Шахтера" - это несчастье, потому что атак у "Шерифа" было реально много", — сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 23:32
Вылизывай, Витя, вылизывай...
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