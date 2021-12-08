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Леоненко: Гол Шерифа - дело случая. Бондаря никто винить не будет
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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко разобрал матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов
"Этой игрой Де Дзерби показал, что основных в составе нет. Любой может попасть туда, даже человек с трибуны. То, как он, благодаря поддержке президента клуба, все разобрал, это, на мой взгляд, хорошо. Этот матч дал команде очень многое, еще и получили по носу. Обидно, что в первом тайме не использовали так много моментов, что можно было закрывать игру
Гол, который забил "Шериф" - это дело случая. Думаю, что Бондаря в нем никто винить не будет. Не считаю, что замена Пятова была серьезной ошибкой, потому что в моменте с голом вратаря расстреливали. Не могу сказать, что пропущенный мяч "Шахтера" - это несчастье, потому что атак у "Шерифа" было реально много", — сказал Леоненко.
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