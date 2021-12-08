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ЛЧ. Бенфика - Динамо 2:0. Привет от Яремчука, конфуз от Цыганкова

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Бенфика - в 1/8-й Лиги чемпионов, Барса - в Лиге Европы, Динамо... нигде

ЛЧ. Бенфика - Динамо 2:0. Привет от Яремчука, конфуз от Цыганкова

фото - ФК Бенфіка, автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Много разговоров, мало дел", – таков девиз украинских команд в этой Лиге чемпионов. Де Дзерби после очередного конфуза с "Шерифом" делился фантазиями о "мы должны были выигрывать 5:0", а Мирча Луческу продолжает превозносить своих игроков на пресс-конференциях. А потом они выходят на поле и с нескольких метров бьют выше пустых ворот.

Про прогресс, опыт, шаги вперед, рост – это все из пустого в порожнее. Сегодня "Динамо" ничто не мешало показать раскованную и смелую игру, но хватило киевлян на минут десять-пятнадцать стартового отрезка. Угасание началось как раз после эпического конфуза Цыганкова. Когда не забиваешь такие голы, забиваются куда-нибудь в норку твои спортивные амбиции и самолюбие.

Состав был очень боевым, а единственной неожиданностью, наверное, можно считать выход Вербича, а не Де Пены, слева в атаке. У "Бенфики" появился Роман Яремчук, и именно он мог забить уже на первой минуте поединка. Классно прорвался из глубины и пробил из-под защитника. Бущан потащил, а Рафа Силва на добивании пробил гораздо выше.

Это было ураганное начало от "Бенфики", но оно не удручило "Динамо". На стартовых минутах подопечные Луческу как раз выглядели достойно – проходили длинные розыгрыши мяча, комбинации, продвижение вперед. Апогеем стал момент Цыганкова, созданный для него Буяльским. Виталий убежал от двух защитников, сблизился с голкипером и покатил параллельно одинокому Виктору. Он пробил на трибуны.

Если бы забил, наверное, была бы другая игра. Но могли быть и разговоры от португальцев, отдельные из которых не выкладывались в том эпизоде, ожидая остановки игры из-за травмы Гармаша. Остановки не было, но не было и гола Цыганкова. Это стало началом конца киевского "Динамо".

От мощного удара Пиццы спас Бущан, а вот быстрая португальская атака левым флангом привела к краху. Рафа Силва отдал короткую передачу на Жоау Мариу в свободную зону, тот догнал мяч почти у линии ворот и отпасовал назад на Яремчука. Роман пробил в одно касание с линии площади ворот, прервав свою затяжную засушливую серию.

Единственный позитив: если уж пропускать – то от своего (ранее украинским командам в Лиге чемпионов среди украинцев забивал только Андрей Воронин). Однако только этим голом "Динамо" не ограничилось. Второй раз Бущан доставал мяч из сетки собственных ворот через шесть минут, когда Вербич небрежно защищался и "ассистировал" Жилберту, который находился в офсайде (его бы зафиксировали, если бы игрок "Бенфики" получил мяч от своего партнера). Бразилец мгновенно сориентировался и максимально приблизил "орлов" к плей-офф Лиги чемпионов.

"Барса" в параллельном поединке без шансов "горела" "Баварии", так что болельщики на трибунах "да Луш" безумствовали. Для них футболисты из Украины в темных футболках были мишенью, для игроков "Бенфики" – тоже. Но адреналин не зашкаливал. Хозяева контролировали себя, действовали по счету, до минимума сведя риск. Гримальдо со штрафного заставил Бущана делать сейв, "Динамо" ничем не ответило. Матч потерял свою искру, но перерыв обновил настроение.

"Бенфика" начала второй тайм с активных атак, но и "Динамо" старалось отвечать. И как раз лучше запомнились украинские доводы: удар Миколенко, попытка Вербича, навес Тымчика. "Бенфика" отдала инициативу сопернику, давая себе передышку (не только физическую, но и эмоциональную). Хотя ее вратарь злился на защитников, которые позволили прострелить с фланга и выпустили из-под опеки Гармаша. Денис "в стиле Цыганкова" не поразил ворота, хотя все равно был офсайд. На противоположной стороне поля едва не переключило, когда мяч попал в руку Миколенко в собственной штрафной площади. Арбитр проигнорировал.

"Динамо" сохранило лицо в конце игры. Ведь мяч держался у команды Луческу, был хороший удар Сидорчука. Был коварный удар головой Тымчика. Был рикошет после паса Буяльского, который едва не стал голевым. Был офсайдный выход один на один Рамиреса. Были старания и прессинг. Но это основания для демагогии на пресс-конференциях, но не аргументы для результата на табло. Игра плавно подошла к концу, и вместе со свистком прозвучал сигнал об окончании евросезона для "Динамо".

"Бенфика" делает исторический шаг в плей-офф Лиги чемпионов через голову "Барселоны", а "Динамо" падает в тот же котел, в котором находится и "Шахтер". Будут "вариться" в борьбе за статус чемпиона УПЛ, который теперь обесценен отсутствием прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

Вклад "Динамо" в Таблицу коэффициентов по итогам сезона - в телеграм-канале >>>

ЛЧ. Группа Е. Шестой тур
08.12.2021. Лиссабон. Стадион "да Луш"
Арбитр в поле – Дениз Айтекин (Германия)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) – "Динамо" (Киев, Украина) 2:0
Голы: Яремчук 16, Жилберту 22

"Бенфика": Влаходимос – Вертонген, Отаменди, Алмейда (к) – Гримальдо, Мариу (Таарабт), Вайгль, Пиццы (Эвертон 59), Жилберту (Лазаро 73) – Яремчук (Нуньес 82), Силва (Бернарду 82)

"Динамо": Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик – Шапаренко, Сидорчук (к) (Андриевский 86), Буяльский – Вербич (Де Пена 64), Гармаш (Рамирес 79), Цыганков (Караваев 79)

Предупреждения: Гримальдо 24 – Забарный 30, Вербич 36, Цыганков 44

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (97)
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Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 01:00
Оооо уже черга з'явилась діло діло так і тримать гівна всім хватить дізлайкови осли у перед.
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
09.12.2021 в 00:56
Цыганков - дно, Динамо - дно, УПЛ - дно. У меня всё.
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+1
0
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йоперний театр (Наш футбол)
09.12.2021 в 00:51
Нетолько Воронин забивал. Юран также забивал, тому ж Динамо когда играл за ту ж Бенфику.
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2021 в 00:51
...вот вопрос к Луческу - "докайфовались", "словили кайф" от игры? А на престиж забили, даже "несчастные" выцарапали ничейку, а вы могли и сами все сломали. Ну ладно, виним как всегда чемпионат, но гордость то где оставили, ...дома. Так кому такая игра даже дома нужна?! Суркису пора о многом задуматься - там есть над чем, долго так продолжаться не может, то что достигнете в чемпионате упадет, ...как гнилое яблоко. Нельзя останавливаться над достигнутом потенциале, футбол не терпит сослогательных - без усиления никуда, ...и даже Луческу не спасет, - вы, команда залог будущего, разберитесь с собой сначала...
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
09.12.2021 в 00:45
"Пока не вышвырнете из управления украинским футболом всех до единого жидов, дотоле и будете стенать." Барс Элиниус. "Белое сияние" том 2, глава 5
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+1
-1
George_D (Харьков)
09.12.2021 в 00:57
Ахметов жид? Вот это новость!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:37
На жаль у Циганкова немає лідерських якостей, хоча й небезталанний. Ще й слабке здоров'я...
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-1
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djeff2015 (Запорожье)
09.12.2021 в 00:36
немощные...цыганков это вообще ...мэтр. за 100 лямов только отдавать...вьетнамских.
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+2
-1
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alex69 (Париж)
09.12.2021 в 00:35
смотрел бухим, посмотрел, посмеялся, советую всем, чтобы не тратить нервы:)))
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:34
Динамо, как и Шахтер , уже давно по уровню, разве что, тянут на лигу конференций. Сброд блатных и нищих. Какое счастье, что я за них не болею.
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:33
Подивіться як б'ються у ЛЧ Зальцбург та Янг Бойз, хоча останній і вилетів, і наші для порівняння ((
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+2
0
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hec (Луганск)
09.12.2021 в 00:28
Перегорели что ли? Столько суеты, лишних пасов, потери позиции... Ну не хуже Динамо этой Бенфики. А поди ж ты - орлы даже Барселону в Лигу Европы отправили
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-1
Trztrqtr (Украина)
09.12.2021 в 00:28
Цыганков-30 млн, Миколенко-25 и ни центом ниже. На самом деле, тут без сюрпризов-ну с минаями уххххх, как возьмут реванш и сразу капитализация пойдет в небо:) Если серьезно, то вот на сейчас такой уровень нашего футбола. И когда Петраков/Шева не затаскивают сборную с первого места на ЧМ нужно помнить чего стоят на клубном уровне игроки, которые формируют костяк сборной. Это и шахты касается и ДК. Ну и да-это цена, которую клубы платят за слабый чемпионат. Все эти мелкие разборки внутри ЧУ, статусы "грандов" и прочая ерунда не стоят и ломанного гроша, так как в Европе это все с позором ломают через колено. И статус "гранда" летит за горизонт.
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:24
У другому таймі БЛ грала по рахунку, велика різниця у швидкості прийняття рішень виконавцями, на жаль.
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+1
0
vituynia (Черкассы)
09.12.2021 в 00:22
В принципе,во втором тайме играли не так уж и плохо, вот только Бенфика все вопросы решила ещё в первом. Очевидно,что киевлянам нужно усиление, но как я понимаю,в ближайшем тысячелетии его не предвидеться.
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:23
Вірно розумієш. Тепер ЛЧ світить раз у п'ятирічку...
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+4
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:20
Моя думка така: як зайдуть Метал та ФК Зелебобік з баблом, треба знову скоротити лігу до 12,але без дибільних шісток. У три кола.
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+1
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 00:22
Не важливо скільки команд. Важливо щоб все було по чесному.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:22
Як у Пєнісова?)
+2
-1
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Очманілий Заєць (Odessa)
09.12.2021 в 00:18
Луческу - тренер лише на тлі михайличенків, хацкевичів, дем'яненків та інших фізруків.Порівняно з Буряком, Фоменком, Павловим, Маркевичем, Григорчуком, Вернидубом, Ребровим - це просто лузер.Його команди ніколи не могли нічого проставити клубам з хоч скільки більшим бюджетом за його клуб.
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+1
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:19
Щось ніхто не захотів твоїх Буряка та Григорчука...
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0
-2
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Очманілий Заєць (Odessa)
09.12.2021 в 00:20
Авжеж куди їм до Сабо, Блохіна чи Газзаєва :-)
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:21
До Сабо дуже далеко, також як і до Грачова. У них сьогодні свято, будуть юродствувати
0
-1
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2.dc (Николаев)
09.12.2021 в 00:17
Не стал бы так уж убиваться по поводу, как-то не пошло, не получилось, банально удача отвернулась. Мазила вдруг забил, Циганков убойное запорол … не наш день, бывает …
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:18
Щось за багато не наших днів...
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
09.12.2021 в 00:17
...как можно этим "лаптеногим" давать возможность играть в такой футбол, это же срам, в пустые на блюдечке не попасть, Просто распиаренному в пустые ворота,. Гол бы дал свободные зоны, открытое пространство. Второй же Бенфика просто отдала, встала и не одного гола от нас. Суета.. Ужас, просто срам, как всегда сразу 2-ой вкатали. Да надо за такие промахи на лавку сажать. Сейчас услышим про "моменты" и прочую чушь. Безвольная игра на случай, сгрудились на правом фланге на "междусобойчик", а могли и выиграть, ...только могли. Смешно, ...и кто забил - первый гол, ...смех. Вчера один пиарился, сегодня без очков ворота не могут разглядеть. Сколько уже говорить - 2-х толковых нападающих, хоть даже легионеров, чтобы так не позорится, даже ударов то нормальных по воротам не было. Скажите спасибо судье, а так бы под 4-0 влетело бы, вам же давали играть - давали "немощные", вы же все профукали. Конечно с Зарей вы покажите кто главный, но уровень, уровень. "Дед" видно успокоил всех на отмашку матча - срам, просто срам... Никогда не было так обидно за упущенную возможность с достоинством хлопнуть дверью, ...никогда....
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+3
-2
Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 00:17
До речі для дізлайкових дурнів на новий рік буде особлива ялинка і подарунки будуть їм давати по ведру собачого гімна так шо готуйтесь дурні
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0
-6
Лекарь (село Дарница)
09.12.2021 в 00:16
После просмотра повторов голов, могу констатировать, что Гармаш и Вербич создали голы для соперников. Спокойной ночи.
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+5
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:17
Де вже тут спокій? (
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0
-1
vlotko (Броди)
09.12.2021 в 00:14
Динамівський слід в обох голах. Перший - колись недооцінили, другий - випадковість. Що можна вимагати від людей, які до цього не придатні. Але ДК мають дякувати за науку і досвід від топ клубів Європи. Цей досвід дорого коштує і колись принесе користь.
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0
0
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alex69 (Париж)
09.12.2021 в 00:13
добре, що на слiдуючий рiк не зразу попадуть в ЛЧ, хоч позорити не будуть краiну.
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-2
Консул (Новоград-Волинський)
09.12.2021 в 00:13
У Динамо немає хребта. Немає команди як колектива. Не знають , що робити з м ячем ( крім Шапаренка ).
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:16
Буяльський сьогодні був найкращим...
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Лекарь (село Дарница)
09.12.2021 в 00:13
Очередное спасибо компании Мегого за то, что я лишен возможности смотреть этот позор.
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+4
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:16
Так це ж добре, зекономив нервові клітини(
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
09.12.2021 в 00:16
Именно:)
+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
09.12.2021 в 00:33
А у нас в Крыму все бесплатно от провайдера .Есть даже футбол 1.и 2 юа
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:35
Так для чого тоді провайдер?
+1
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.12.2021 в 01:04
Грузинка Тинка показывает на Матчах и кротов и днарей,зачем то мегого платное,мы в украине не любим платить
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0
0
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alex69 (Париж)
09.12.2021 в 00:12
тренеруй, не тренеруй, все равно получишь шайбу, это потолок Динамо, ВСЕ!!!
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-2
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alex69 (Париж)
09.12.2021 в 00:11
это потолок, менять надо все
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
09.12.2021 в 00:09
Комнатные футболеры проиграли мужикам из Бенфики. Все логично
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+4
-3
Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 00:09
Ох скільки дізлайкових ішаків развелося цім і багата Україна
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-7
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:26
А тобі не один хй, диваку?
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+2
0
Камонплей
09.12.2021 в 00:09
Вітаю Романа з довгоочікуваним голом (але над реалізацією ще працювати і працювати), Бенфіку з заслуженим виходом в плейоф, Вербіча з асистом, гармаша з небезпечними ударами по гомілках суперників, а дк та цінителів їх яскравих виступів з черговою вдалою грою та загалом чудовою єврокампанією. Не кожній команді за кількістю вдалих матчів вдалось зрівнятися з Баварією, Аяксом та Ліверпулем. Динамо мабуть єдина команда в світі після поєдинку з якою завжди задоволені собою обидва учасники. Гордість.
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+2
-3
Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 00:07
Дізлайковим дурням салют!
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0
-7
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:15
Ти Дизлайковий Віслюк
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0
Zonder (Днепр)
09.12.2021 в 00:07
В какое же говнише превратился наш футбол.
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+2
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:15
Дніпро-1?
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+2
0
Zonder (Днепр)
09.12.2021 в 00:22
И это тоже.
0
0
Djibouti (Djibouti)
09.12.2021 в 00:06
Так как Александрия загонит Шахту, !то Динамо зимний чемпион
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+3
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:13
Дай то Бог, але судді щось видумають
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+2
-3
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
09.12.2021 в 00:06
Тепер всі сили на УПЛ. Тремти Інгулець з Маріуполем!
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+5
-4
C_Ballack (Днепр)
09.12.2021 в 00:05
Если Гриша не даст денег на покупку 3-4 качественных игроков, то в следующем году даже про выход в группу ЛЧ можно забыть.
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+3
-3
Djibouti (Djibouti)
09.12.2021 в 00:05
А оно надо
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+2
-3
Djibouti (Djibouti)
09.12.2021 в 00:06
?
Ответить
0
-1
C_Ballack (Днепр)
09.12.2021 в 00:07
С таким составом нет, где ряд игроков просто не созданы решать более-менее серьезные задачи.
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:14
Якщо Гриша не дав у жирні сезони з потраплянням у ЛЧ, то наразі й поготів
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+1
0
Djibouti (Djibouti)
09.12.2021 в 00:04
У меня такое чувство. Игроки Динамо , не знают о существовании пива, а страдают какой-то х. уй:)))))) ней
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0
-4
oda1979 (Запорожье)
09.12.2021 в 00:10
О пиве думаю они имеют более обширное понимание чем ты:)
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
09.12.2021 в 00:03
сейчас начнёться и так каждый год --это хороший урок- сделаем выводы -будем больше тренероваться и на следующий год дадим бой--сколько можно воевать когда играть будете --клоуны вам не стыдно за такую игру в ЛЧ даже в ЛЕ не попали привет от ШД
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+2
-7
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таврия19752009 (симферополь)
09.12.2021 в 00:35
Луческу скажет что выступили достойно ...набрав 1 очко
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0
-1
Djibouti (Djibouti)
09.12.2021 в 00:03
Slabo
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+2
-3
Hanter44 (Baburka)
09.12.2021 в 00:03
Вот интересно,что напишут ублюдочные:Сало с Юзовки,Мы за дынаму, Mutant,Olegyrchak,Only DK,Can со львовского Торонто,о "роскошной" игре Дынамы и ее светлых перспективах.
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+5
-9
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:09
В усякому разі такий же результат як у Смоктаря у групі з молдуванами
Ответить
+4
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 00:19
Читай, дятел, я уже все написал.
Ответить
+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 00:02
Тут українських судей немає. Підсилення треба.
Ответить
+5
-8
sasha_lv (Львів)
09.12.2021 в 00:01
Шкода,но реалії такі.....
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+2
-1
Sholwa
09.12.2021 в 00:00
Словами глоров динамо - "Загнали дырявым в дырку, без ручных судей и левых пенальти нормально играть не могут ну и суперВитя Цыганенко топ игрок"
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+5
-10
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WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:01
Саме так, діряві Шерифу ЛЄ віддали словами глорів кротів
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+6
-6
Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 00:04
Ну і чого ти зуби скалиш як кобила? Динамо просрало все і про все.
+4
-8
avatar
WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:04
кобила в тебе в дзеркалі, вишкребок
+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:00
Нічого, в наступній ЛЧ усіх порвемо.
Ответить
+3
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
08.12.2021 в 23:59
Ща поржем с коментариев днарей! Грали непогано,ахах
Ответить
+3
-11
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WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:00
Днарі Шерифу ЛЄ віддали
Ответить
+8
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.12.2021 в 00:03
А великий клуб кому что отдал? У днарей 2 очка а у "великих" всего одно,но какое? порванное
+4
-7
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WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:03
У цих днарєй був Шериф, але вони з ним взяли лиш одне очко
+4
-4
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WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:04
Stihl Kindermann - в тебе Kolibri мозку
+2
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.12.2021 в 00:05
Ну в 2010 году "великий" клуб тоже одно очко взял с Шерифом 2:0 и 0:0 и что? тогда Шериф был похуже нынешнего
+2
-4
Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 00:05
А Динамо кому віддало? Це крах України!
+4
-2
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WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:06
Яке відношення 2010 рік має до подій сьогодення?
+2
-4
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.12.2021 в 00:09
А такое Что Янг Бойз,что Шериф оказался нашим не под силу, помню как ржали с Шахты когда не прошли янг бойз,а в следущем году карма прилетела
+2
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:11
Так тоді Динамо вийшло з групи з першого місця, а зараз кроти відстали на 5 очок від Шерифа
+2
-2
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WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:13
Для Gonduras: наші "гранди" вилетіли в ЄК разом, накуй 2010 рік, накуй янгбойс... Проблема в чемпіонаті і в твоїй хворій голові.
+1
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
09.12.2021 в 00:26
Умный человек не будет отвечать и оскрблять что я и сделаю,я рад что ДК сегодня проиграло!
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2021 в 00:28
Сиди там у своїй Тегусігальпі, й не вякай
0
-2
Рівнянин (Рівне)
08.12.2021 в 23:59
Каліки!!!
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+3
-4
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 23:59
Цыганков калеч не попал в пустые ворота.
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+5
-5
Pianist (Киев)
08.12.2021 в 23:59
Может даже и хотели, но уж точно не могли. Это и есть максимум этих малолеток с татуировками на руках. И тут никакой Луческу им помочь не смог. Одна нулевая ничья в 6 матчах, 5 поражений и аж один забитый гол (худший вместе с Мальмё показатели среди всех 32 участников ЛЧ). Абсолютно проигрышная команда, без вариантов, без прогресса и без каких-либо надежд. В принципе, ничего удивительного от клуба из чемпионата аграриев. С нашими рухами, минаями, ингульцами с колосами и прочим г»овном - мы получили то, что есть. Полный аут в еврокубках абсолютно всех команд. У сожалению, Динамо не исключение.
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+5
-5
Камонплей
09.12.2021 в 00:11
кляті колоси з інгульцями навіть в лч заважають...доколє
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+1
-1
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таврия19752009 (симферополь)
09.12.2021 в 00:37
Так ты же вчера на ветке над Шахтером смеялся))
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+1
0
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 23:57
Как украинонизиванное Динамо так и бразилованный Шахтёр показали что в Лиге Чемпионов им делать нечего это не украинский чемпионат украинский чемпионат слаб но не европейский.
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0
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 00:01
Может не в национальностях проблемы?...
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+3
0
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WuTang (Київ)
09.12.2021 в 00:02
Саме конкурентний чемпіонат дає плоди в Європі.
+1
-1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
08.12.2021 в 23:57
Дуже файно грать київляни,нестрашні їм форварди таранни...
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0
-1
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WuTang (Київ)
08.12.2021 в 23:56
В принципі то грали і не погано, і мали свої моменти. Звичайно результат поганий. Але все одно дякую Динамо Київ.
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+6
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 23:56
Когда в Украине не верят в игроков или тренеров, они переходят в Европу, чтобы потом оттуда не верующим различные "приветы" передавать...
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+3
-2


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