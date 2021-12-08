ЛЧ. Бенфика - Динамо 2:0. Привет от Яремчука, конфуз от Цыганкова

"Много разговоров, мало дел", – таков девиз украинских команд в этой Лиге чемпионов. Де Дзерби после очередного конфуза с "Шерифом" делился фантазиями о "мы должны были выигрывать 5:0", а Мирча Луческу продолжает превозносить своих игроков на пресс-конференциях. А потом они выходят на поле и с нескольких метров бьют выше пустых ворот.

Про прогресс, опыт, шаги вперед, рост – это все из пустого в порожнее. Сегодня "Динамо" ничто не мешало показать раскованную и смелую игру, но хватило киевлян на минут десять-пятнадцать стартового отрезка. Угасание началось как раз после эпического конфуза Цыганкова. Когда не забиваешь такие голы, забиваются куда-нибудь в норку твои спортивные амбиции и самолюбие.

Состав был очень боевым, а единственной неожиданностью, наверное, можно считать выход Вербича, а не Де Пены, слева в атаке. У "Бенфики" появился Роман Яремчук, и именно он мог забить уже на первой минуте поединка. Классно прорвался из глубины и пробил из-под защитника. Бущан потащил, а Рафа Силва на добивании пробил гораздо выше.

Это было ураганное начало от "Бенфики", но оно не удручило "Динамо". На стартовых минутах подопечные Луческу как раз выглядели достойно – проходили длинные розыгрыши мяча, комбинации, продвижение вперед. Апогеем стал момент Цыганкова, созданный для него Буяльским. Виталий убежал от двух защитников, сблизился с голкипером и покатил параллельно одинокому Виктору. Он пробил на трибуны.

Если бы забил, наверное, была бы другая игра. Но могли быть и разговоры от португальцев, отдельные из которых не выкладывались в том эпизоде, ожидая остановки игры из-за травмы Гармаша. Остановки не было, но не было и гола Цыганкова. Это стало началом конца киевского "Динамо".

От мощного удара Пиццы спас Бущан, а вот быстрая португальская атака левым флангом привела к краху. Рафа Силва отдал короткую передачу на Жоау Мариу в свободную зону, тот догнал мяч почти у линии ворот и отпасовал назад на Яремчука. Роман пробил в одно касание с линии площади ворот, прервав свою затяжную засушливую серию.

Единственный позитив: если уж пропускать – то от своего (ранее украинским командам в Лиге чемпионов среди украинцев забивал только Андрей Воронин). Однако только этим голом "Динамо" не ограничилось. Второй раз Бущан доставал мяч из сетки собственных ворот через шесть минут, когда Вербич небрежно защищался и "ассистировал" Жилберту, который находился в офсайде (его бы зафиксировали, если бы игрок "Бенфики" получил мяч от своего партнера). Бразилец мгновенно сориентировался и максимально приблизил "орлов" к плей-офф Лиги чемпионов.

"Барса" в параллельном поединке без шансов "горела" "Баварии", так что болельщики на трибунах "да Луш" безумствовали. Для них футболисты из Украины в темных футболках были мишенью, для игроков "Бенфики" – тоже. Но адреналин не зашкаливал. Хозяева контролировали себя, действовали по счету, до минимума сведя риск. Гримальдо со штрафного заставил Бущана делать сейв, "Динамо" ничем не ответило. Матч потерял свою искру, но перерыв обновил настроение.

"Бенфика" начала второй тайм с активных атак, но и "Динамо" старалось отвечать. И как раз лучше запомнились украинские доводы: удар Миколенко, попытка Вербича, навес Тымчика. "Бенфика" отдала инициативу сопернику, давая себе передышку (не только физическую, но и эмоциональную). Хотя ее вратарь злился на защитников, которые позволили прострелить с фланга и выпустили из-под опеки Гармаша. Денис "в стиле Цыганкова" не поразил ворота, хотя все равно был офсайд. На противоположной стороне поля едва не переключило, когда мяч попал в руку Миколенко в собственной штрафной площади. Арбитр проигнорировал.

"Динамо" сохранило лицо в конце игры. Ведь мяч держался у команды Луческу, был хороший удар Сидорчука. Был коварный удар головой Тымчика. Был рикошет после паса Буяльского, который едва не стал голевым. Был офсайдный выход один на один Рамиреса. Были старания и прессинг. Но это основания для демагогии на пресс-конференциях, но не аргументы для результата на табло. Игра плавно подошла к концу, и вместе со свистком прозвучал сигнал об окончании евросезона для "Динамо".

"Бенфика" делает исторический шаг в плей-офф Лиги чемпионов через голову "Барселоны", а "Динамо" падает в тот же котел, в котором находится и "Шахтер". Будут "вариться" в борьбе за статус чемпиона УПЛ, который теперь обесценен отсутствием прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

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ЛЧ. Группа Е. Шестой тур

08.12.2021. Лиссабон. Стадион "да Луш"

Арбитр в поле – Дениз Айтекин (Германия)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) – "Динамо" (Киев, Украина) 2:0

Голы: Яремчук 16, Жилберту 22

"Бенфика": Влаходимос – Вертонген, Отаменди, Алмейда (к) – Гримальдо, Мариу (Таарабт), Вайгль, Пиццы (Эвертон 59), Жилберту (Лазаро 73) – Яремчук (Нуньес 82), Силва (Бернарду 82)

"Динамо": Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик – Шапаренко, Сидорчук (к) (Андриевский 86), Буяльский – Вербич (Де Пена 64), Гармаш (Рамирес 79), Цыганков (Караваев 79)

Предупреждения: Гримальдо 24 – Забарный 30, Вербич 36, Цыганков 44