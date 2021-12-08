Злой гений. ВИДЕО, как Томас Мюллер забил свой восьмой гол в ворота Барселоны и 50-й в ЛЧ

"Барселоне" нужно было выигрывать у "Баварии" в последнем туре, чтобы выходить в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Но как это сделать, если в составе соперника есть Томас Мюллер.

32-летний футболист, похоже, считает каталонцев своим принципиальным соперником. А как еще объяснить, что он забил уже восьмой гол в семи поединках с блаугранас. Это его самый лучший показатель против любого соперника в турнире. Интересно, что и "Барселона" ни от кого больше не пропускала столько же голов за всю историю выступлений в Кубке/Лиге Чемпионов.

Мюллер начал разгром команды Хави, перед перерывом забил Сане, а в середине второго тайма отличился Мусиала.

К слову, для Томаса Мюллера этот гол стал 50-м в Лиге Чемпионов. По этому показателю он опередил Альфредо Ди Стефано и сравнялся с Тьерри Анри.