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Злой гений. ВИДЕО, как Томас Мюллер забил свой восьмой гол в ворота Барселоны и 50-й в ЛЧ
Раумдойтер не дает покоя каталонцам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселоне" нужно было выигрывать у "Баварии" в последнем туре, чтобы выходить в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Но как это сделать, если в составе соперника есть Томас Мюллер.
32-летний футболист, похоже, считает каталонцев своим принципиальным соперником. А как еще объяснить, что он забил уже восьмой гол в семи поединках с блаугранас. Это его самый лучший показатель против любого соперника в турнире. Интересно, что и "Барселона" ни от кого больше не пропускала столько же голов за всю историю выступлений в Кубке/Лиге Чемпионов.
Мюллер начал разгром команды Хави, перед перерывом забил Сане, а в середине второго тайма отличился Мусиала.
К слову, для Томаса Мюллера этот гол стал 50-м в Лиге Чемпионов. По этому показателю он опередил Альфредо Ди Стефано и сравнялся с Тьерри Анри.
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