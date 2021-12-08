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Барселона впервые за 21 год не сыграет в плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

"Сине-гранатовые" впервые в истории сыграют в Лиге Европы

Барселона впервые за 21 год не сыграет в плей-офф ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" проиграла "Баварии" в гостях (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов и осталась без 1/8 турнира впервые за 18 лет. В плей-офф выходят "мюнхенцы" и "Бенфика".

В сезоне 2000/2001 "Барселона" стала третьей после "Милана" и "Лидса".

Также клуб ещё никогда не выступал в Лиге Европы. Последний раз в Кубке УЕФА "Барселона" дошла до 1/8 финала в сезоне 2003/2004.

"Бенфика" в параллельной встрече обыграла киевское "Динамо", не оставив шансов "каталонцам".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Динамо (Киев) Бенфика
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Комментарии (1)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
09.12.2021 в 00:02
Шкода, що гном втік з Барси. Було б символічно якби команда «найкращого гравця світу» двічі розгромно програла команді Левандовскі.
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