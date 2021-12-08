Барселона впервые за 21 год не сыграет в плей-офф ЛЧ

"Барселона" проиграла "Баварии" в гостях (0:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов и осталась без 1/8 турнира впервые за 18 лет. В плей-офф выходят "мюнхенцы" и "Бенфика".

В сезоне 2000/2001 "Барселона" стала третьей после "Милана" и "Лидса".

Также клуб ещё никогда не выступал в Лиге Европы. Последний раз в Кубке УЕФА "Барселона" дошла до 1/8 финала в сезоне 2003/2004.

"Бенфика" в параллельной встрече обыграла киевское "Динамо", не оставив шансов "каталонцам".