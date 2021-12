ЛЧ. Резерв Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Янг Бойзом на Олд Траффорд

Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

0 – ровно столько игроков того состава "манкунианцев", который выходил с первых минут в последних двух поединках АПЛ против "Кристалл Пелас" и "Арсенала", вышло сегодня в старте. Рангник прибег к глобальной ротации, ведь лидеров не было даже на скамье для запасных. Вообще там сидело только семь футболистов, в том числе два голкипера. Вышел такой себе тренировочный матч для “МЮ” посреди сезона.

А “Янг Бойз” только этому и рад, ведь получил шанс не только сыграть на “Олд Траффорд” против ослабленных хозяев, но и найти возможность победить для путевки в евровесну. Правда, едва ли не все надежды разбил Мэйсон Гринвуд на самом старте встречи, отправив ударом через себя мяч в сетку ворот на девятой минуте. Здесь швейцарцы дали подать Шоу, да еще неплотно сыграли в обороне при решающем ударе англичанина. Второй гол Гринвуда в ЛЧ за 10 матчей.

Ответили гости также очень красивым голом и в похожем стиле: после ошибки соперника. Ван де Бек вблизи своего штрафного отдал на Ридера, который почти сразу пробил в правую девятку. Красиво. Интересно, что если добавить возраст обоих авторов мячей, то выйдет всего 39 лет. Сегодня был своеобразный молодежный аналог Лиги чемпионов.

What. A. Goal!



Rieder curls into the top corner from outside the area. Young Boys level at Old Trafford ⚽️#UCL pic.twitter.com/7PnDRIIsG9