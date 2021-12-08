ЛЧ. Резерв Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Янг Бойзом на Олд Траффорд

Лига чемпионов

Группа F, шестой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

0 – ровно столько игроков того состава "манкунианцев", который выходил с первых минут в последних двух поединках АПЛ против "Кристалл Пелас" и "Арсенала", вышло сегодня в старте. Рангник прибег к глобальной ротации, ведь лидеров не было даже на скамье для запасных. Вообще там сидело только семь футболистов, в том числе два голкипера. Вышел такой себе тренировочный матч для “МЮ” посреди сезона.

А “Янг Бойз” только этому и рад, ведь получил шанс не только сыграть на “Олд Траффорд” против ослабленных хозяев, но и найти возможность победить для путевки в евровесну. Правда, едва ли не все надежды разбил Мэйсон Гринвуд на самом старте встречи, отправив ударом через себя мяч в сетку ворот на девятой минуте. Здесь швейцарцы дали подать Шоу, да еще неплотно сыграли в обороне при решающем ударе англичанина. Второй гол Гринвуда в ЛЧ за 10 матчей.

Ответили гости также очень красивым голом и в похожем стиле: после ошибки соперника. Ван де Бек вблизи своего штрафного отдал на Ридера, который почти сразу пробил в правую девятку. Красиво. Интересно, что если добавить возраст обоих авторов мячей, то выйдет всего 39 лет. Сегодня был своеобразный молодежный аналог Лиги чемпионов.

What. A. Goal!



Rieder curls into the top corner from outside the area. Young Boys level at Old Trafford ⚽️#UCL pic.twitter.com/7PnDRIIsG9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Еще несколько моментов не использовала каждая из команд: и удар Маты был заблокирован Лустенбергом, и удар-выстрел Эбишера прервал Байи, а Масейрас с точки пенальти расстреливал ворота, но не попал в створ. Но особенно отличился молодой Эланга, трижды выходивший к воротам лицом к лицу с голкипером: дважды его выстрелы парировал Февр, а однажды швед просто затянул с ударом.

Перед финальным свистком Янг Бойз насел на ворота уже Хитона. Да, Рангник выпустил 35-летнего питомца МЮ, позволив ему дебютировать за команду. Также на поле появились молодые Шортайр, Икбал, Севедж и Менги, впервые сыгравшие в ЛЧ, а последние трое еще и тоже, как и Хитон, дебютировали за "манкунианцев". Вот как раз эти замены уменьшили атакующий потенциал хозяев, позволив наступать швейцарцам, однако защита подопечных немецкого специалиста отбилась. Даже несмотря на три привоза Матича, который сегодня играл на позиции центрбека.

Tom Heaton makes his Champions League debut

at the age of 35 ????#UCL pic.twitter.com/LvIrEMXDMH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Так и не смог “МЮ” в этом сезоне переиграть “Янг Бойз”. А швейцарцы 80% своих очков в текущем розыгрыше ЛЧ набрали именно против англичан. Парадокс еще и в том, что “манкунианцы” вышли с первого места, а пчелы замкнули квартет F. За это мы и любим футбол.

"Манчестер Юнайтед" – "Янг Бойз" 1:1

Голы: Мейсон Гринвуд 9 – Фабиан Ридер 42

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон (Хитон 68) - Ван-Биссака, Байи, Матич, Шоу (Мэнги 61) - Лингард (Икбал 89), ван де Бек, Мата (Севедж 89), Диалло (Шортайр 68) - Гр

"Янг Бойз": Февр – Масейрас, Камара (Лаупер 77), Лустенберг, Лефорт – Мартинс, Эбишер (Сьерро 62) – Элиа (Майер 87), Ридер (Гефти 62), Нгамаля – Сибачо (Канга 62)

Предупреждение: Шортайр 79