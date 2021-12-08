Лига Чемпинов. Группа Е, 6-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" –"Барселона" 3:0

Голы: Мюллер (34), Сане (43), Мусиала (62)

"Бавария": Нойер – Дэвис (Ричардс, 71), Зюле (Нианзу, 77), Упамекано, Павар – Мусиала, Толиссо (Рока, 60) – Сане, Мюллер, Коман (Сарр, 71) – Левандовски (Тилман, 77)

"Барселона": тер Штеген – Альба (Мингеса, 31), Ленгле, Пике, Араухо – де Йонг (Пуч, 73), Бускетс, Гави (Демир, 86) – Дембеле (Коутиньо, 73), Депай, Дест (Нико Гонсалес, 46)

Предупреждения: Бускетс (3), Араухо (16) – Ричардс (82)

"Барселона" снова была уничтожена "Баварией" и преждевременно покинула Лигу Чемпионов. Впервые в этом столетии каталонцы не пробились в раунд плей-офф турнира, и теперь команде Хави Эрнандеса придётся дебютировать в Лиге Европы. Мюнхенцы же выигрывают 6 из 6 матчей и повторяют собственный рекорд побед двухлетней давности.

"Барсе" сегодня нужно было либо надеяться на чудо в Лиссабоне, либо самим попытаться взять три очка на "Альянц Арене". Слабая надежда зиждилась на отсутствие турнирных задач у соперников, досрочно гарантировавших себе первое место в группе. Но если вспомнить, чьей легенде на прошлой неделе вручили седьмой "Золотой мяч", кто отнял его у Роберта, то сразу становится ясно, что "Барса" была обречена ещё до стартового свистка.

Томас Мюллер негодовал после объявления результатов и обещал напомнить всем о силе немецкого футбола уже в среду в игре с "Барселоной". Как мы все хорошо знаем, задевать самолюбие немца, увлечённого идеей своего превосходства, – это затея не из лучших. Особенно когда ты в положении нынешней "Барсы".

Из-за кадровых проблем "Бавария" вышла с парой опорников Мусиала - Толиссо. Такого Юлиан Нагельсманн наверное и в страшном сне не представлял, хотя в остальном был выставлен сильнейший состав из возможных. Будь "Барселона" хоть отдалённа похожа на себя времён Хави-игрока, центр поля в такой ситуации бы остался за ними. Но вместо этого имеем меньше половины точных пасов от Араухо и наследника Эрнандеса Гави с стыдным для "Барсы"показателем 63%. Против "Баварии" так играть нельзя.

Левандовски с Мюллером принялись наказывать с первых минут. А наказывать было за что – "Барселона" с дебюта пошла в высокий и очень сомнительного качества прессинг, оставляя море пространства для Левы и его собрата раумдойтера. Роберт подловил тер Штегена на ошибке и уже на третьей минуте заработал опасный штрафной и посадил Бускеста на жёлтую. Затем Мюллер мог ассистировать поляку в контратаке, но немного не рассчитал свой пас. В конце концов сам разгневанный Томас счёт в матче и открыл. Левандовски вдоволь поиздевался над Пике в его штрафной и навесил на Мюллера, забившего 8 гол в своих 7 матчах против "Барсы".

Вскоре пришёл и второй. Тер Штеген оказался единственным лишним на этом празднике немецкого футбола, и пустил мяч под рукой после дальнего выстрела от соотечественника Сане. 2:0.

"Бавария" ещё немного порезвилась во второй половине, а потом наконец успокоилась. Но перед этим Левандовски успел блеснуть ещё раз, хоть и ушёл с поля без забитых мячей. Именно поляк своей шикарной диагональю на Дэвиса запустил контратаку, с которой Мусиала поставил точку в матче. После этого пошли демонстративные замены и футбол закончился – 0 ударов на двоих в последние полчаса.

"Бавария" вслед за "Ливерпулем" и "Аяксом" добывает максимум очков на групповом этапе и уверенным шагом идёт в плей-офф Лиги Чемпионов в статусе одного из главных фаворитов турнира. "Барселоне" же придётся попробовать себя в ЛЕ – благо, Унай Эмери со своим "Вильярреалом" остались в турнире попрестижней.