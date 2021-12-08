  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария – Барселона 3:0. Похороны блауграны
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария – Барселона 3:0. Похороны блауграны

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Впервые в 21 веке каталонцы остались без плей-офф ЛЧ

Бавария – Барселона 3:0. Похороны блауграны

Фото: Getty Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпинов. Группа Е, 6-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" –"Барселона" 3:0

Голы: Мюллер (34), Сане (43), Мусиала (62)

"Бавария": Нойер – Дэвис (Ричардс, 71), Зюле (Нианзу, 77), Упамекано, Павар – Мусиала, Толиссо (Рока, 60) – Сане, Мюллер, Коман (Сарр, 71) – Левандовски (Тилман, 77)

"Барселона": тер Штеген – Альба (Мингеса, 31), Ленгле, Пике, Араухо – де Йонг (Пуч, 73), Бускетс, Гави (Демир, 86) – Дембеле (Коутиньо, 73), Депай, Дест (Нико Гонсалес, 46)

Предупреждения: Бускетс (3), Араухо (16) – Ричардс (82)

"Барселона" снова была уничтожена "Баварией" и преждевременно покинула Лигу Чемпионов. Впервые в этом столетии каталонцы не пробились в раунд плей-офф турнира, и теперь команде Хави Эрнандеса придётся дебютировать в Лиге Европы. Мюнхенцы же выигрывают 6 из 6 матчей и повторяют собственный рекорд побед двухлетней давности.

"Барсе" сегодня нужно было либо надеяться на чудо в Лиссабоне, либо самим попытаться взять три очка на "Альянц Арене". Слабая надежда зиждилась на отсутствие турнирных задач у соперников, досрочно гарантировавших себе первое место в группе. Но если вспомнить, чьей легенде на прошлой неделе вручили седьмой "Золотой мяч", кто отнял его у Роберта, то сразу становится ясно, что "Барса" была обречена ещё до стартового свистка.

Томас Мюллер негодовал после объявления результатов и обещал напомнить всем о силе немецкого футбола уже в среду в игре с "Барселоной". Как мы все хорошо знаем, задевать самолюбие немца, увлечённого идеей своего превосходства, – это затея не из лучших. Особенно когда ты в положении нынешней "Барсы".

Из-за кадровых проблем "Бавария" вышла с парой опорников Мусиала - Толиссо. Такого Юлиан Нагельсманн наверное и в страшном сне не представлял, хотя в остальном был выставлен сильнейший состав из возможных. Будь "Барселона" хоть отдалённа похожа на себя времён Хави-игрока, центр поля в такой ситуации бы остался за ними. Но вместо этого имеем меньше половины точных пасов от Араухо и наследника Эрнандеса Гави с стыдным для "Барсы"показателем 63%. Против "Баварии" так играть нельзя.

Левандовски с Мюллером принялись наказывать с первых минут. А наказывать было за что – "Барселона" с дебюта пошла в высокий и очень сомнительного качества прессинг, оставляя море пространства для Левы и его собрата раумдойтера. Роберт подловил тер Штегена на ошибке и уже на третьей минуте заработал опасный штрафной и посадил Бускеста на жёлтую. Затем Мюллер мог ассистировать поляку в контратаке, но немного не рассчитал свой пас. В конце концов сам разгневанный Томас счёт в матче и открыл. Левандовски вдоволь поиздевался над Пике в его штрафной и навесил на Мюллера, забившего 8 гол в своих 7 матчах против "Барсы".

Вскоре пришёл и второй. Тер Штеген оказался единственным лишним на этом празднике немецкого футбола, и пустил мяч под рукой после дальнего выстрела от соотечественника Сане. 2:0.

"Бавария" ещё немного порезвилась во второй половине, а потом наконец успокоилась. Но перед этим Левандовски успел блеснуть ещё раз, хоть и ушёл с поля без забитых мячей. Именно поляк своей шикарной диагональю на Дэвиса запустил контратаку, с которой Мусиала поставил точку в матче. После этого пошли демонстративные замены и футбол закончился – 0 ударов на двоих в последние полчаса.

"Бавария" вслед за "Ливерпулем" и "Аяксом" добывает максимум очков на групповом этапе и уверенным шагом идёт в плей-офф Лиги Чемпионов в статусе одного из главных фаворитов турнира. "Барселоне" же придётся попробовать себя в ЛЕ – благо, Унай Эмери со своим "Вильярреалом" остались в турнире попрестижней.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (53)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
09.12.2021 в 00:55
Какой фонтан эмоций. Ведь все знают о кризисности клуба. И все же. Я, например, не ожидал чуда в этой игре и не смотрел (дятлы вздрочнули).
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2021 в 01:00
Мадриду и неадекватным нейтральным радость, это нормально. А нам ждать и терпеть. Лучшие времена придут. А сегодня действительно только наивный мог мечтать о другом результате.
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
09.12.2021 в 01:05
Именно так, Алекс. Тебе, как болельщику Динамо, остается вспоминать 90-е. Ведь могли и смогли. Сочувствую, что это достижение на столетия.
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2021 в 00:39
Що цікаво, в 17 році барса вилетіла із ЛЧ після крупної поразки від Юве, далі так само від Роми, далі славнозвісно від Ліверпуля, далі геніально від Баварії, далі від ще не вєлікого ПСЖ, зараз від Бенфіки із Баварією. Це все карма за ті огидні айтекіновські 6:1 із ПСЖ.
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:44
Совершенно верно, прослеживается система и закономерность. И это не "статистика" от Дарика. Это суровая действительность и карма. И часто новый обидчик Барсы слабее прежнего. Теперь вот - Бенфика.
Ответить
+2
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2021 в 00:34
Зараз з'явиться Дядько і звинувачить у всьому суддів. І ще буде скиглити за Грізманом. А Гризя вірно зробив- він в плей-офф ЛЧ на відміну від тих, хто його гнобив. На пару із Суаресом)))
Ответить
+5
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2021 в 00:50
Грізман пішов не з власної ініціативи, його сплавили, щоб розгрузити з/п відомість і можна було інших гравців заявити. Те саме з Суаресом було... Але для уругвайця Барселона було домом, він жив нею, а француз не зміг себе в Каталонії проявити в повній мірі, його перехід був помилкою
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:53
Згоден.
+1
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2021 в 00:29
Дробью били барабаны на похоронах блауграны
Ответить
+4
-3
avatar
NORDOS
09.12.2021 в 00:26
Спочивай з миром, Барсодрочіусе
Ответить
+3
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.12.2021 в 00:28
Ничё, в следующем сезоне вся надежда у Дрочиуса будет на Зебасс
Ответить
+5
-3
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:20
Специально просмотрел Википедию - в 1955 - 1988 гг. Барса играла в основном во второстепенных турнирах уровня нынешней ЛЕ - кубке ярмарок, кубке УЕФА и кубке кубков. А вот после 1988 г в основном на уровне кубка чемпионов и лиги чемпионов. Таким образом можно считать, что закончился определенный этап в 33 года, когда Барса ходила за высшими кубками. Вполне возможно, что мы есть свидетели превращения Барсы в середняка. Многое зависит от самой Барсы. А мы посмотрим - увидим.
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2021 в 00:25
Надеюсь на 33 года команда не пропадёт. Есть толковая молодёжь, наверное надо время и терпение.
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 01:03
Нет ничего хорошего в том, что некогда великие клубы покрываются пылью, как их кубки. М.Ю., оба миланских клуба, Боруссия Гладбах, Феенорд, не так давно Ливерпуль и Аякс. Конечно, есть ярые ненавистники, особенно их много у Реала и Барсы. Но я таких не понимаю. Мой дедушка в гражданскую 1936 г в Испании не воевал. А если бы и воевал - то пора закопать топор войны. Других причин вражды не вижу. Но для некоторых и затянувшийся ср*ч неизвестного происхождения - весомая причина.
0
0
avatar
NORDOS
09.12.2021 в 00:36
чавка казав, що можуть переписати історію от і переписали. який тупий фізрук цей чавка
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2021 в 00:18
Совершенно справедливый итог в этой группе. Самая сильная Бавария, менее сильная Бенфика, кризисная Барса и экскурсанты из Киева. Каждый занял справедливое место. У Барсы будет немного времени сыграться до весны и может быть как-то себя там проявят. PS. Главное, чтобы при жеребьёвке не попасть сразу на Шериф, а то будет капец
Ответить
+1
-2
avatar
NORDOS
09.12.2021 в 00:19
смокчи лисого, псевдоамериканцюне відволікайся
Ответить
+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:30
Витюня, лучше бы ты молчал, если не можешь "улучшить тишину". Так советуют китайцы.
+2
0
avatar
NORDOS
09.12.2021 в 00:40
сунь х@й в чай винь пєй сам
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:48
Витюня, ты (пока по кр. мере) один такой на ветке - без признаков воспитания и мозга. Наверное, тебя это греет. Сочувствую.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2021 в 00:20
Вроде бы те, кто упал в ЛЕ из ЛЧ, в первом раунде идут сеяными и друг с другом не играют. Можете пока Шерифа не бояться))
Ответить
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:21
Верно.
0
-2
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:22
4 лучших третьих сеяные , четыре худших- несеянные. Даже Шериф Барсу по разнице опережает
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2021 в 00:23
Аа, вон оно как) Ну тогда да, Шериф можно бояться)
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:27
Доктору Хаусу - они каждый год меняют правила, не успеваю отслеживать. Раньше было, как написал Хард.
+1
-1
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:21
Барса ещё и несеянная будет в ЛЕ
Ответить
+3
0
Trztrqtr (Украина)
09.12.2021 в 00:16
Барса перед игрой по привычке еще что-то пытается рассказывать о боях и т.д. Ничего, пару сезонов и будут к Бавариям на вы и шепотом с позиции середняка:) На самом деле, хоть Хави, хоть Гварди-эти футболисты просто не втаскивают. Набор людей доя крепкого евро-середняка уровня Лейпцига или чуть ниже. И это без сарказма.
Ответить
+1
-2
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:17
Уже и Тер Штеген перестал тянуть...
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2021 в 00:20
С такой защитой сам растянется.)
+1
0
kalan-86 (Анкара)
09.12.2021 в 00:13
Да уж, между Баварией и Барселоной пропасть в 12 голов в последних трёх матчах. Кто бы мог подумать пару лет назад. Удачи в ЛЕ.
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2021 в 00:22
К этому всё шло, просто этого никто не хотел видеть.
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
09.12.2021 в 00:28
Чому ніхто не бачив? Я це казав ще пару років тому. У Реала пострональдівська ломка вже закінчується, у Барселони постмессівська лише почалася. Так що все попереду Років 3–5 доведеться почекати
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2021 в 00:37
Я не о форумчанах, а о самой Барсе. Они к этому наплевательски отнеслись. Мы, форумчане, естественно всё знали, но они же наши комментарии не читают, а надо было бы
0
0
avatar
okolegko (Київ)
09.12.2021 в 00:39
Повністю згоден, колего. Америці велике вітання
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.12.2021 в 00:42
Дякую. На взаєм.
0
0
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:10
Только Мадрид в Испании рулит в ЛЧ.
Ответить
+4
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2021 в 00:04
Игроки Барселоны что-то там про последний бой говорили? Ни одного созданного момента за матч, Бавария пешком забила 3, и могла еще 3. Ну теперь ясен план Хави на сезон - пробиться в ЛЧ через победу в ЛЕ Будет непросто
Ответить
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:10
Один комм. не прошел. Для победы, даже в ЛЕ нужна крепко сбитая, однородная и сбалансированная команда. И это не Барселона.
Ответить
+3
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2021 в 00:14
Ага, туда уже и Севилья упала, и Боруссия, и Аталанта/Вильярреал будет.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:12
Исправный "Запорожец" хоть куда -то, а доедет. А вот поломанный "Мерс" - никуда.
Ответить
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:02
Немотивированная команда уровня лиги конференций (это киевское Динамо) не смогло затолкать команду уровня лиги Европы в весеннюю часть Лиги Чемпионов. Барселоне придется открывать себе нечто новое - лигу Европы. Честно говоря, как-то не сочетается этот клуб и эта лига в сознании. Будем привыкать. Позора у Барсы от этого проигрыша нет, а вот безнадега - у болельщиков Барсы - думаю есть.
Ответить
+2
-2
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:05
Возможно для ФКБ ЛЕ единственный вариант пробиться в ЛЧ на следующий сезон
Ответить
+4
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2021 в 00:40
Спірне питання. В ЛЕ крім іспанських команд, які претендують в чемпіонаті на зону ЛЧ, будуть ще й німецькі, тому по ходу потрібно дивитись якому турніру віддавати перевагу
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
09.12.2021 в 00:21
Ні, безнадії немає! Всі прекрасно розуміють в якому становищі команда на даний момент, але тим не менше є перспективні молоді виконавці, яка внушають довіру, є кілька більш досвідчених хороших гравців, але на все потрібно час. Позбавитись баласту, кілька трансферів більш грамотних зробити і поступово виходити з ями! Іноді потрібно впасти, щоб встати та іти далі! У всіх командах були кризи...
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:25
Встающие с колен))). Где-то такое я уже слышал
+2
0
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:00
Интересно, когда в последний раз ФКБ не выходил из группы ЛЧ? Было ли такое, чтоб в группе получали три сухих крупных поражения? Тут бы Алень в помощь пригодился бы
Ответить
+5
-1
sasha_lv (Львів)
09.12.2021 в 00:04
рука Переса....
Ответить
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 00:04
Алень не поможет. Он учитывает и плюсует только победы.
Ответить
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2021 в 00:05
Выйти из группы с разницей мячей 2-9 это было бы слишком. А последний раз они из группы не выходили в сезоне 00/01. А что касается Аленя, он уже давно выбрал стратегию поддержки Месси, пока там еще есть что поддерживать. Про Барселону он уже вообще ничего не пишет
Ответить
+6
0
Dr. House (Поділля)
09.12.2021 в 00:11
Занялся великой историей великого ЖКХ
+5
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
09.12.2021 в 00:13
Хоть где-то будет первопроходцем
+4
0
avatar
NORDOS
08.12.2021 в 23:57
гарно провели в Лігу Європи
Ответить
+6
-2
sasha_lv (Львів)
08.12.2021 в 23:57
А шо за колгосп грав з Баварією?
Ответить
+8
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...