Почти все. Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов

В среду, 8 декабря, должен был завершиться групповой этап Лиги Чемпионов. Однако из-за снегопада пришлось перенести матч между "Аталантой" и "Вильярреалом". Именно эти две команды должны разыграть вторую путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов от группы F. Предварительно поединок запланирован на четверг, 9 декабря.

Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Чемпионов вышли:

Команды, занявшие первые места Команды, занявшие вторые места "Манчестер Сити"

"Ливерпуль"

"Аякс"

"Реал"

"Бавария"

"Манчестер Юнайтед"

"Лилль"

"Ювентус" "Пари Сен-Жермен"

"Атлетико"

"Спортинг"

"Интер"

"Бенфика"

"Вильярреал" или "Аталанта"

"Зальцбург"

"Челси"

Во время жеребьевки первого раунда плей-офф, которая состоится 13 декабря, команды, занявшие первые места, будут сеяными, соответственно вторые – несеяными. Статус сеяных позволяет первый матч играть в гостях, а второй – на своем поле. При этом в одной паре не может быть команд, игравших в одной группе, или являющихся представителями одной ассоциации.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов запланированы на 15/16/22/23 февраля, вторые матчи – на 8/9/15/16 марта.

Добавим, что в стыковые матч Лиги Европы (против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ) по итогам группового этапа Лиги Чемпионов вышли: