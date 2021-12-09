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Почти все. Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Ждем в 1/8 финала и Малиновского

Почти все. Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 8 декабря, должен был завершиться групповой этап Лиги Чемпионов. Однако из-за снегопада пришлось перенести матч между "Аталантой" и "Вильярреалом". Именно эти две команды должны разыграть вторую путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов от группы F. Предварительно поединок запланирован на четверг, 9 декабря.

Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Чемпионов вышли:

Команды, занявшие первые места Команды, занявшие вторые места

"Манчестер Сити"
"Ливерпуль"
"Аякс"
"Реал"
"Бавария"
"Манчестер Юнайтед"
"Лилль"
"Ювентус"

"Пари Сен-Жермен"
"Атлетико"
"Спортинг"
"Интер"
"Бенфика"
"Вильярреал" или "Аталанта"
"Зальцбург"
"Челси"

Во время жеребьевки первого раунда плей-офф, которая состоится 13 декабря, команды, занявшие первые места, будут сеяными, соответственно вторые – несеяными. Статус сеяных позволяет первый матч играть в гостях, а второй – на своем поле. При этом в одной паре не может быть команд, игравших в одной группе, или являющихся представителями одной ассоциации.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов запланированы на 15/16/22/23 февраля, вторые матчи – на 8/9/15/16 марта.

Добавим, что в стыковые матч Лиги Европы (против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ) по итогам группового этапа Лиги Чемпионов вышли:

  • "Лейпциг"
  • "Порту"
  • "Боруссия" Дортмунд
  • "Шериф"
  • "Барселона"
  • "Вильярреал" или "Аталанта"
  • "Севилья"
  • "Зенит"
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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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