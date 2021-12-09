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Почти все. Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов
Ждем в 1/8 финала и Малиновского
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 8 декабря, должен был завершиться групповой этап Лиги Чемпионов. Однако из-за снегопада пришлось перенести матч между "Аталантой" и "Вильярреалом". Именно эти две команды должны разыграть вторую путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов от группы F. Предварительно поединок запланирован на четверг, 9 декабря.
Итак, по итогам группового этапа в 1/8 финала Лиги Чемпионов вышли:
|Команды, занявшие первые места
|Команды, занявшие вторые места
|
"Манчестер Сити"
|
"Пари Сен-Жермен"
Во время жеребьевки первого раунда плей-офф, которая состоится 13 декабря, команды, занявшие первые места, будут сеяными, соответственно вторые – несеяными. Статус сеяных позволяет первый матч играть в гостях, а второй – на своем поле. При этом в одной паре не может быть команд, игравших в одной группе, или являющихся представителями одной ассоциации.
Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов запланированы на 15/16/22/23 февраля, вторые матчи – на 8/9/15/16 марта.
Добавим, что в стыковые матч Лиги Европы (против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ) по итогам группового этапа Лиги Чемпионов вышли:
- "Лейпциг"
- "Порту"
- "Боруссия" Дортмунд
- "Шериф"
- "Барселона"
- "Вильярреал" или "Аталанта"
- "Севилья"
- "Зенит"
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