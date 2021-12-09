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Луческу: Я доволен качеством игры и ростом своих игроков
Наставник киевлян подвел итог еврокубкового сезона
fcdynamo.com
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги заключительного матча "бело-синих" в групповом раунде Лиги чемпионов
- Довольны ли вы качеством игры своей команды и какой урок извлечете по итогам группового этапа Лиги чемпионов?
- Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.
Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.
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