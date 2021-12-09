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Луческу: Я доволен качеством игры и ростом своих игроков

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Наставник киевлян подвел итог еврокубкового сезона

Луческу: Я доволен качеством игры и ростом своих игроков

fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги заключительного матча "бело-синих" в групповом раунде Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (0:2).

- Довольны ли вы качеством игры своей команды и какой урок извлечете по итогам группового этапа Лиги чемпионов?
- Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.
Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (10)
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Fishing 555 (Rivne)
09.12.2021 в 02:03
Команда одним днем не будується треба час.
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+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
09.12.2021 в 02:31
Але у румуна часу все меньше і меньше. Якщо мені не зраджує пам"ять - до закінчення сезону 2022/23 контракт підписаний.
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
09.12.2021 в 01:56
В сантиметрах игроки может и подросли, но качество игры, увы, лучше не стало. Скорей наоборот, наметилась тревожная тенденция к регрессу.
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0
0
Trztrqtr (Украина)
09.12.2021 в 01:50
Не в защиту игроков ДК, но все диванные критиканы тоже себя равняют профессионально по лучшим специалистам на континенте и поливают себя дерьмом за то что не входят в сотню самых квалифицированных? Или то только на других распространяется, а к себе требования другие?:)
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+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
09.12.2021 в 01:47
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 01:41
Они с зеброй одним коксом ширяются.
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0
-1
Геродот (Винница)
09.12.2021 в 01:27
Одно очко и один забитый мяч в шести играх, а он доволен. Впрочем, ожидаемо. Иначе себя критиковать надо.
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
09.12.2021 в 01:22
Как я писал 1 очко набрали а он доволен .ждём Суркиса и разговоры про опыт
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
09.12.2021 в 02:33
п н х, крисянин...
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
09.12.2021 в 01:15
Красавец
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+4
-1


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