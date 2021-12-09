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Из-за возмущения команд и болельщиков матч Аталанта - Вильярреал перенесен во второй раз
Новое время - четверг, 20:00 по Киеву
UEFA.com
Как мы уже сообщали, матч 6-го тура Лиги Чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг, 9 декабря.
В Бергамо выпал сильный снег за час до стартового свистка. Поединок вначале был отложен на 20 минут, а затем и перенесен на сегодня. Причем вначале новым временем стартового свистка было объявлено 17:30 по Киеву, но затем оно было изменено на 20:00.
Tutto Atalanta сообщает, что "Аталанта" изначально желала перенесения начала матча на временные рамки между 20:00-21:30 с целью обеспечить присутствие как можно большего числа болельщиков, и "Вильярреал" поддержал ее. УЕФА отверг это предложение и назначил матч на 17:30 из-за проблем с телеправами на матчи Лиги Европы и Лиги Конференций, не желавших пересечения с Лигой Чемпионов. Однако после волны возмущенных комментариев болельщиков в соцсетях и дополнительной, весьма неприятной, беседы с клубами решил изменить время.
Напомним, что "Вильярреал" занимает второе место в группе, но опережает "Аталанту" всего на 1 очко. Разница мячей у испанской команды "9:7", а у итальянцев - "10:10". Также отметим, что ничья 1:1 во вчерашнем матче "Манчестер Юнайтед" - "Янг Бойз" оставляет швейцарцев на последнем месте в группе, а значит, обеспечивает участникам перенесенного матча как минимум продолжение борьбы в Лиге Европы.
На матч в Бергамо проданы все выставленные на продажу билеты.
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