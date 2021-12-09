Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария – Барселона, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Чтобы остаться на втором месте, каталонцам требовалась только победа. Но команда Хави провалилась. В первом тайме отличились Мюллер и Сане, после перерыва гол на свой счет записал Мусиала. Таким образом, Барселона пропустила вперед Бенфику, параллельно обыгравшую Динамо, и теперь впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы.

Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур

Бавария – Барселона 3:0

Голы: Мюллер 34, Сане 43, Мусиала 62