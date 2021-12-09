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Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бавария – Барселона, Лига Чемпионов, 8 декабря 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Бавария – Барселона, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Чтобы остаться на втором месте, каталонцам требовалась только победа. Но команда Хави провалилась. В первом тайме отличились Мюллер и Сане, после перерыва гол на свой счет записал Мусиала. Таким образом, Барселона пропустила вперед Бенфику, параллельно обыгравшую Динамо, и теперь впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы.
Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур
Бавария – Барселона 3:0
Голы: Мюллер 34, Сане 43, Мусиала 62
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