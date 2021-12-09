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Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария – Барселона, Лига Чемпионов, 8 декабря 2021

Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария – Барселона, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Чтобы остаться на втором месте, каталонцам требовалась только победа. Но команда Хави провалилась. В первом тайме отличились Мюллер и Сане, после перерыва гол на свой счет записал Мусиала. Таким образом, Барселона пропустила вперед Бенфику, параллельно обыгравшую Динамо, и теперь впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы.

Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур
Бавария – Барселона 3:0
Голы: Мюллер 34, Сане 43, Мусиала 62

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (1)
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ua_fan (south ukraine)
09.12.2021 в 07:54
Шакир и Бузкец выводили команду такой петушиной походкой, будто уже стерли Баварию в порошок. Левандовски еще раз передал привет франс-футболу, демонстрируя колоссальную разницу в форме и уделав Пике как мальчика. Пике автоматически становится неоспоримым кандидатом на золотой мяч.
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