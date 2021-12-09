Жезуш: Это была одна из лучших игр Яремчука за Бенфику

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш прокомментировал победу над киевским "Динамо" (2:0) в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов (2:0).

"Прежде всего, хотел бы поздравить нашу команду с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это большое достижение для нас. Хотя, конечно, если бы "Бавария" не обыграла "Барселону", все было бы иначе. В первом тайме мы забили два мяча и создавали давление на половине поля соперников. "Динамо" – сильная команда, в которой шестеро игроков сборной Украины. Как и Португалия, сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации на чемпионат мира. "Динамо" контролировало игру во втором тайме и не позволяло нам создавать моменты. Мы были вынуждены снизить темп, и нам было сложно, ведь мы не привыкли так играть. Однако после проведенных замен нашу игру удалось улучшить. Благодарю и поздравляю всех с нашим успехом.

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Мы должны прессинговать соперника на его половине поля, когда он с мячом. Оборона на своей половине поля – это не наш стиль, мы не привыкли так играть. После перерыва начала сказываться усталость, и оказывать такое же давление на "Динамо", как в первом тайме, уже не получалось. Вышедшие на замену игроки добавили нам агрессии, хотя мы уже вели в счете 2:0. Выход в плей-офф Лиги чемпионов – это очень важный шаг для любой команды. А особенно важно, когда ты оставляешь вне турнира такую команду, как "Барселона". Сейчас к нам будет повышенное внимание. Перед нами не стоит цель победить в Лиге чемпионов, но мы верим, что можем пройти дальше. Что касается жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, то у меня нет предпочтений. Но я уже знаю, что нам выпадет одна из сильнейших команд. Верю, что мы сможем выйти в четвертьфинал, независимо от того, кто нам попадется.

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