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"Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Каталонцы впервые за 21 год не сыграют в плей-офф турнира

"Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов. В шестом туре группового этапа каталонцы уступили "Баварии" (0:3), завершив стадию на третьем месте.

"Барселона" впервые с сезона 2000/2001 не смогла пробиться в плей-офф турнира.

"Они доминировали над нами — хотя мы сами всегда хотим доминировать и подчинять своего соперника, но всё было наоборот. Мы должны требовать от себя большего. Мы — "Барселона". Это поражение должно стать для нас поворотным моментом, чтобы изменить динамику и многое другое. Мы не были конкурентоспособны, но это Лига чемпионов.

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Такова наша реальность. Это ситуация, с которой мы сталкиваемся, и мы должны с достоинством отнестись к ней. Сегодня начинается новая эра и новый этап. Я злюсь, но это наша реальность, которая меня бесит. Мы должны признать, что ситуация такова. Другого пути нет. Сегодня стартует новый этап, и мы начинаем с нуля. Наша цель — Лига чемпионов, а не Лига Европы. Надо много работать. Мне нравится этот клуб, и я отдам свою жизнь, чтобы в нём всё работало", — цитирует Хави Marca.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Хави
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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VladKoval61 (Херсон)
09.12.2021 в 09:00
у хави работи непочатий край
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