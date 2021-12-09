"Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ

Главный тренер "Барселоны" Хави отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов. В шестом туре группового этапа каталонцы уступили "Баварии" (0:3), завершив стадию на третьем месте.

"Барселона" впервые с сезона 2000/2001 не смогла пробиться в плей-офф турнира.

"Они доминировали над нами — хотя мы сами всегда хотим доминировать и подчинять своего соперника, но всё было наоборот. Мы должны требовать от себя большего. Мы — "Барселона". Это поражение должно стать для нас поворотным моментом, чтобы изменить динамику и многое другое. Мы не были конкурентоспособны, но это Лига чемпионов.