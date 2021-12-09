Нагельсманн: Бавария не дала Барселоне спокойно вздохнуть

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями после победы над "Барселоной" (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть.

Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей", — цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.