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Нагельсманн: Бавария не дала Барселоне спокойно вздохнуть
Наставник мюнхенцев прокомментировал победу над каталонским клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями после победы над "Барселоной" (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть.
Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей", — цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.
Мюнхенцы выиграли все матчи в группе Е и заняли первое место с 18 очками, и теперь продолжат выступления в плей-офф Лиги чемпионов.
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