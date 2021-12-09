  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нагельсманн: Бавария не дала Барселоне спокойно вздохнуть
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: Бавария не дала Барселоне спокойно вздохнуть

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Наставник мюнхенцев прокомментировал победу над каталонским клубом

Нагельсманн: Бавария не дала Барселоне спокойно вздохнуть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями после победы над "Барселоной" (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть.

Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей", — цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Мюнхенцы выиграли все матчи в группе Е и заняли первое место с 18 очками, и теперь продолжат выступления в плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте также"Это наша реальность, которая меня бесит". Хави - о вылете Барселоны из ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...