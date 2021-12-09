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Мюллер – о Барселоне: Это мой клиент. Каталонцы не способны справиться с максимальной интенсивностью
Томас на связи
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Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал разгром каталонской "Барселоны" в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ (3:0). Интересно, что всего немец 8 раз поражал ворота "сине-гранатовых" в главном клубном европейском турнире.
"Барселона, кажется, мой клиент. Мы действовали хорошо, хотя, конечно, не все было идеально. Когда играешь с каталонцами, то они всегда давят, тогда у наших игроков на флангах появляется свободное пространство. "Бавария" могла провести вторую половину встречи лучше, но в целом нам было весело".
"Барса" не способна справиться с нашей интенсивностью. Технически у них есть все, отличные игроки с хорошим индивидуальным уровнем и тактической выучкой. Но каталонцы не могут соревноваться с максимальной интенсивностью в футболе высшего уровня".
Thomas Müller:— Zach Lowy (@ZachLowy) December 8, 2021
"Barça cannot cope with our intensity. Technically, they have it all, great players on a technical and tactical level. But they cannot compete at maximum intensity in top-level football."
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