Мюллер – о Барселоне: Это мой клиент. Каталонцы не способны справиться с максимальной интенсивностью

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал разгром каталонской "Барселоны" в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ (3:0). Интересно, что всего немец 8 раз поражал ворота "сине-гранатовых" в главном клубном европейском турнире.

"Барселона, кажется, мой клиент. Мы действовали хорошо, хотя, конечно, не все было идеально. Когда играешь с каталонцами, то они всегда давят, тогда у наших игроков на флангах появляется свободное пространство. "Бавария" могла провести вторую половину встречи лучше, но в целом нам было весело".

"Барса" не способна справиться с нашей интенсивностью. Технически у них есть все, отличные игроки с хорошим индивидуальным уровнем и тактической выучкой. Но каталонцы не могут соревноваться с максимальной интенсивностью в футболе высшего уровня".