Мюллер – о Барселоне: Это мой клиент. Каталонцы не способны справиться с максимальной интенсивностью

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал разгром каталонской "Барселоны" в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ (3:0). Интересно, что всего немец 8 раз поражал ворота "сине-гранатовых" в главном клубном европейском турнире.

Thomas Müller:



"Barça cannot cope with our intensity. Technically, they have it all, great players on a technical and tactical level. But they cannot compete at maximum intensity in top-level football."