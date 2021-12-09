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Капитан Бенфики - о выходе в плей-офф ЛЧ: Гордимся тем, что сделали
Андре Алмейда рассказал о победе над киевским "Динамо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и защитник "Бенфики" Андре Алмейда прокомментировал победу над "Динамо" (2:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов.
"Мы гордимся тем, что сделали. Это было лучшей реакцией на нашу последнюю игру (поражение "Спортингу" 1:3 – прим.). Это была очень, очень тяжелая группа. "Бенфика" показала, как она относится к Лиге чемпионов. Мы всегда верили, что можем сделать нечто особенное и достичь 1/8 финала.
Мы хорошо начали и повели 2:0. Во 2-м тайме мы не действовали так хорошо, но самым главным было – пройти дальше. Можно поздравить команду", – сказал Алмейда.
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