Сабо: Динамо нужно исправить реализацию. Эта же проблема и у Шахтера

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян в матче с "Бенфикой" (0:2) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Жаль, что проиграли такой матч. Игра "Динамо" во втором тайме мне понравилась. Видно, что физически хорошо к концу года готовы, и с мячом хорошо работали. Однако, сказался тот факт, что на выезде играли с таким непростым, а главное — очень мотивированным соперником, как "Бенфика". В первом тайме, конечно, лиссабонская команда имела преимущество.

— "Бенфика" отлично настроилась и сумела быстро решить задачу — киевляне не были к этому готовы?

— В первые 30 минут киевлянам было очень тяжело — давление шло со всех сторон. И грубости хватало, игры нога в ногу. Этот стартовый бой нельзя было проигрывать, но "Динамо" дважды пропустило, и исправить все это оказалось сверхсложной задачей.

Первый гол пропустили после того, как проиграли ближнюю штангу... Мне показалось, что это наигранная комбинация "Бенфики" — с фланга, и Яремчук забивал на автомате. Конечно, это провал обороны "Динамо". А второй гол — настоящий подарок для хозяев поля. Вербича винить не стоит, ведь мяч от него отскочил случайно.

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— Как вам игра форварда сборной Украины Романа Яремчука?

— Он забил и все... Я его больше не видел в игре. Все дело в том, что в сборной Роман играет по-другому — отходит назад, борется за мяч, делает передачи. А в "Бенфике", видимо, есть такая установка от тренера — быть наконечником атаки. Но свою задачу, как нападающий, Яремчук выполнил — забил победный мяч в этом матче.

— Почему "Динамо" редко и, в основном, неудачно доводит свои атаки до завершения?

— У киевлян мало ударов по воротам. С "Баварией" ведь тоже неплохо сыграли, но также мало били. Доходят до штрафной соперника и... делают пас назад. А надо рисковать — бить с разных дистанций. Я всегда требовал от своих подопечных именно этого. В развитии ведь все может случиться — и рикошет, и отскок удачный, после которого можно добить.

Я не понимаю нынешнего футбола в исполнении "Динамо". Думаю, тренер дает такую установку, когда во главу угла ставится контроль мяча. Но для болельщиков все это мучительно... Как можно через контроль мяча пробить оборону "Бенфики", которая вся отошла назад? Даже Яремчук оборонялся... Если говорить по персоналиям, то очень слабо Цыганков сыграл. Почему говорю о нем? Потому что от него многого ждали, увы.

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— Гармаш не разочаровал?

— Денис провел не лучшую свою игру. Более того, излишне нервничал и играл откровенно грубо. Только чудом его не удалили.

— Какой итог выступлению "Динамо" в Лиге чемпионов-2021/22 можно подвести?

— С самого начала я говорил, что "Динамо" в этой группе станет четвертым. Хотя, с разобранной "Барселоной" можно было побороться за третье место. А вот "Бенфику" некоторые недооценивали, но она сейчас в порядке и заслуженно пробилась в плей-офф турнира.

Что киевлянам нужно исправить? Реализацию. Эта же проблема и у "Шахтера" — мало ударов, мало голов. Такой футбол мне не нравится, и для наших грандов это, пока что, предельная высота. Нынешний уровень чемпионата Украины не позволяет им прогрессировать.

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— Возвращение в строй Беседина решит для "Динамо" проблему завершения атак?

— Один футболист погоды не сделает. Нужно, чтобы фланги работали. А что сейчас выходит? В матче против "Бенфики" Миколенко не давали разбежаться и подать, а Цыганков просто не мог этого сделать... А нужно так: не можешь, значит должен, хотя бы, лезть напролом, биться, не уступать в единоборствах. В общем, итог закономерный, и работы непочатый край, - подытожил Сабо.