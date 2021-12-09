(Анти) Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Ну почему так? Просмотрите эпизод матча против "Вереса" на 65-й минуте. Денис Гармаш параллельно катнул мяч на Виктора Цыганкова и тот спокойно ткнул снаряд в пустые ворота. А вчера в очень похожей ситуации Виктор почему-то решил сыграть не просто эффективно, но и эффектно. Это же Лига чемпионов, нельзя просто ткнуть мяч в ворота, нужно обязательно забить гвоздь. Забил. На трибуны.

Промах Цыганкова в матче с "Бенфикой" - на видео ниже на 01:10

Разве уже не время повзрослеть? Ты – лидер команды, один из самых больших талантов поколения, ресурс, за который клуб планирует выручить на рынке немалые средства. Но допускаешь такие ляпы. А затем Мирча Луческу выходит на пресс-конференцию и должен разводить демагогию о развитии, шаге вперед, росте, вместо того, чтобы просто принимать поздравления относительно результата.

Этот эпизод был одним из ключевых в матче. Он подытожил стартовый отрезок активности "Динамо". После этого эпизода украинская команда пришла в упадок в первом тайме и пропустила дважды. Забей тогда Цыганков – была бы совсем другая игра.

Завуалировано это подтвердил и тренер "Бенфики", заметив, что его команда после перерыва устала и не могла оказывать должное давление на "Динамо". Киевляне создавали, бежали, старались, прессинговали, но 0:2 удручающе били по психологии. Такой счет подсознательно приглушал желание и возможность бороться до конца. Было бы иначе, будь 1:2 (хотя не факт, что после гола Цыганкова, если бы он состоялся, "Бенфика" забила бы дважды).

Обидно, ведь игра показала, что "Динамо", в принципе, ничем особым "Бенфике" не уступает. В целом, две ровные команды, но одна берет четыре очка в противостоянии, другая – только одно. Одна выходит в плей-офф Лиги чемпионов, а другая устанавливает антирекорд по набранным в Таблицу коэффициентов очкам за последние четырнадцать лет. В составе одного нападающий, который не забивал больше двух месяцев, реализует не самый очевидный по значению xG эпизод, а в составе другой ведущий украинский талант бьет по воробьям там, где труднее было не забить.

Фото - ФК "Бенфика" / автор неизвестен

Вот и вся разница. На фоне таких раскладов все разговоры о развитии, шаге вперед и опыте – отговорки для бедных. Взрослеть нужно. Укреплять психологию. Чтобы понять, что ворота одинаковы, что в матче против "Вереса", что в матче против "Бенфики"…