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(Анти) Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Лига Чемпионов
Обновлено
(5 голосов)

Один промах испортил впечатление о целой игре

(Анти) Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Фото - ФК Бенфика, Автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну почему так? Просмотрите эпизод матча против "Вереса" на 65-й минуте. Денис Гармаш параллельно катнул мяч на Виктора Цыганкова и тот спокойно ткнул снаряд в пустые ворота. А вчера в очень похожей ситуации Виктор почему-то решил сыграть не просто эффективно, но и эффектно. Это же Лига чемпионов, нельзя просто ткнуть мяч в ворота, нужно обязательно забить гвоздь. Забил. На трибуны.

Промах Цыганкова в матче с "Бенфикой" - на видео ниже на 01:10

Разве уже не время повзрослеть? Ты – лидер команды, один из самых больших талантов поколения, ресурс, за который клуб планирует выручить на рынке немалые средства. Но допускаешь такие ляпы. А затем Мирча Луческу выходит на пресс-конференцию и должен разводить демагогию о развитии, шаге вперед, росте, вместо того, чтобы просто принимать поздравления относительно результата.

Этот эпизод был одним из ключевых в матче. Он подытожил стартовый отрезок активности "Динамо". После этого эпизода украинская команда пришла в упадок в первом тайме и пропустила дважды. Забей тогда Цыганков – была бы совсем другая игра.

Завуалировано это подтвердил и тренер "Бенфики", заметив, что его команда после перерыва устала и не могла оказывать должное давление на "Динамо". Киевляне создавали, бежали, старались, прессинговали, но 0:2 удручающе били по психологии. Такой счет подсознательно приглушал желание и возможность бороться до конца. Было бы иначе, будь 1:2 (хотя не факт, что после гола Цыганкова, если бы он состоялся, "Бенфика" забила бы дважды).

Обидно, ведь игра показала, что "Динамо", в принципе, ничем особым "Бенфике" не уступает. В целом, две ровные команды, но одна берет четыре очка в противостоянии, другая – только одно. Одна выходит в плей-офф Лиги чемпионов, а другая устанавливает антирекорд по набранным в Таблицу коэффициентов очкам за последние четырнадцать лет. В составе одного нападающий, который не забивал больше двух месяцев, реализует не самый очевидный по значению xG эпизод, а в составе другой ведущий украинский талант бьет по воробьям там, где труднее было не забить.

(Анти) Герой футбольного дня. Виктор Цыганков - изображение 1

Фото - ФК "Бенфика" / автор неизвестен

Вот и вся разница. На фоне таких раскладов все разговоры о развитии, шаге вперед и опыте – отговорки для бедных. Взрослеть нужно. Укреплять психологию. Чтобы понять, что ворота одинаковы, что в матче против "Вереса", что в матче против "Бенфики"…

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (6)
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Mexxxxx (Просяная)
09.12.2021 в 12:04
Так вроде еврокубки это место где мы набираемся опыта, притом всю жизнь. Поэтому все нормально, он стал опытней, понял, что не надо так лупить, а надо просто было забить. Теперь наши подающие надежды игроки еще стали и немного опытней
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0
0
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WuTаng (Київ)
09.12.2021 в 11:55
Баварія зимою за нього буде пропонувати 100 млн...
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
09.12.2021 в 12:01
Спасибо. Твой юмор оценили.
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0
0
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Ди (Киев)
09.12.2021 в 11:49
Очень качественная статья...Если бы Витя забил...наши бы победили...психология, великая вещь...
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 11:41
Вопрос к фанам Динамо: это самый лучший ваш игрок???
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
09.12.2021 в 11:20
"Ты – лидер команды, один из самых больших талантов" - Бывших! Уже бывших!
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+3
-1


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