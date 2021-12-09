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Фанаты Динамо и Бенфики устроили драку перед матчем команд
Противостояние произошло недалеко от стадиона
Скриншот: Football Videos
Перед матчем "Бенфика" – "Динамо" (2:0) в Лиссабоне произошло столкновение между фанатами команд недалеко от стадиона "Эштадиу да Лушв".
В потасовке приняли участие несколько десятков человек с обеих сторон с применением пиротехники и подручных предметов. В результате чего в ход конфликта вмешалась полиция Португалии, которой удалось остановить драку. При этом правоохранительным органам пришлось произвести 17 выстрелов в воздух, чтобы разогнать ультрас.
По данным Observador, 54 человека были задержаны, 12 раненых фанатов доставлены в больницу с незначительными травмами.
December 8, 2021
Позднее фан-паблик киевского "Динамо" в социальной сети Facebook опубликовал видеозапись событий, отметив "победу" украинской стороны над португальскими оппонентами.
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