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"Игроки сделали все, что было в их силах, и даже больше". Президент Барселоны – о вылете клуба из ЛЧ

Лига Чемпионов
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Жоан на связи

"Игроки сделали все, что было в их силах, и даже больше". Президент Барселоны – о вылете клуба из ЛЧ

MD, Pep Morata

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал вылет "сине-гранатовых" из главного клубного европейского турнира после разгромного поражения в Мюнхене от местной "Баварии" (0:3) в 6-м туре группового этапа. Цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

"Теперь мы все как никогда ранее должны грести в одном направлении. Игроки сделали все, что было в их силах, и даже больше. Этого не должно было случиться, нам грустно, но мы должны смотреть вперед, продолжать работать и преодолевать сложную спортивную и экономическую ситуацию в клубе. Я поговорю с Хави в самолете, сейчас нужно успокоиться".

В текущем сезоне каталонцы впервые за 20 лет не сумели преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов, весной они сыграют в Лиге Европы. Из квартета в плей-офф вышли "Бавария" и "Бенфика". Киевское "Динамо" заняло последнее четвертое место и покинуло розыгрыш соревнования.

Читайте такжеЛапорта: Я уверен, что мы пройдем дальше. Мы рискуем всем, но не испытываем страха

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В статье: Жоан Лапорта Лига чемпионов Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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