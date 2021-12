Воспитанник дебютировал в 35 лет. В матче с Янг Бойз Рангник выпустил на замену третьего кипера МЮ

Временный менеджер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник в рамках поединка 6-го тура Лиги чемпионов с "Янг Бойз" выпустил на поле резервного голкипера команды. "Красные дьяволы" принимали швейцарцев на "Олд Траффорд", никаких турнирных задач перед англичанами не стояло (1:1).

На 68-й минуте вместо Дина Хендерсона появился 35-летний Том Хитон. Фанаты клуба в социальных сетях мгновенно начали хвалить немецкого тренера за такое решение. Все дело в том, что Хитон – воспитанник манкунианцев, он попал в первую команду в 2004-м, принадлежал клубу до 2010-го, однако за 6 лет Том не сыграл ни одного поединка, все время разъезжая по арендам.

Тем не менее, летом 2021-го голкипер вернулся в родной клуб на правах свободного агента, чтобы стать третьим вратарем за спинами Давида Де Хеа и Дина Хендерсона. Таким образом, Хитон все-таки сумел дебютировать за "МЮ".

Tom Heaton makes his Manchester United debut at the age of 35.#UCL pic.twitter.com/ilb8cX1hgA