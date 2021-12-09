Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный: Матчи в ЛЧ - это огромный опыт. УПЛ отличается от поединков такого уровня
Защитник "Динамо" рассказал о поражении от "Бенфики"
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал результат выездного поединка Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2).
- Главный тренер сказал, что основной итог нынешней Лиги чемпионов – это опыт, который получили молодые футболисты, в том числе и ты…
- Соглашусь с Мистером, что такие матчи, как в Лиге чемпионов, – это огромный опыт. Наш внутренний чемпионат очень отличается от поединков такого уровня. Нам, молодым игрокам, важно здесь набираться как можно больше опыта.
- "Альянц Арена", "Камп Ноу", "Да Луш"... Насколько местные болельщики мешают командам соперников?
- На самом деле, очень хорошо, что болельщики наконец-то вернулись на трибуны. Когда я начинал выступать в первой команде, то приходилось играть без зрителей, и это было тяжело психологически, ведь футболисты не привыкли к такому. Присутствие болельщиков – это очень важно и большой плюс.
– "Динамо" в шутку называют суеверной командой. Возможно, стоит провести какой-нибудь обряд, ведь нам катастрофически не везет в каждом матче?
- Да нет, думаю, это просто стечение обстоятельств. Надеюсь, в будущем удача будет на нашей стороне.
- Сегодня забил Яремчук – коренной динамовец, с которым вы играете в сборной, дружите…
– На поле друзей нет. Каждый футболист выходит на поле и пытается принести пользу своей команде и помочь партнерам.
– То есть, сегодня друг против друга вы играли жестко?
– В меру, пытались в пределах правил, лично я не делал никаких поблажек, - подытожил Забарный.
Популярное сейчас
- Жезуш: Это была одна из лучших игр Яремчука за Бенфику
- Почти все. Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов
- Бавария – Барселона 3:0. Похороны блауграны
- Шахтер - Шериф 1:1. Антирекорд
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино