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Забарный: Матчи в ЛЧ - это огромный опыт. УПЛ отличается от поединков такого уровня

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник "Динамо" рассказал о поражении от "Бенфики"

Забарный: Матчи в ЛЧ - это огромный опыт. УПЛ отличается от поединков такого уровня

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал результат выездного поединка Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:2).

- Главный тренер сказал, что основной итог нынешней Лиги чемпионов – это опыт, который получили молодые футболисты, в том числе и ты…

- Соглашусь с Мистером, что такие матчи, как в Лиге чемпионов, – это огромный опыт. Наш внутренний чемпионат очень отличается от поединков такого уровня. Нам, молодым игрокам, важно здесь набираться как можно больше опыта.

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- "Альянц Арена", "Камп Ноу", "Да Луш"... Насколько местные болельщики мешают командам соперников?

- На самом деле, очень хорошо, что болельщики наконец-то вернулись на трибуны. Когда я начинал выступать в первой команде, то приходилось играть без зрителей, и это было тяжело психологически, ведь футболисты не привыкли к такому. Присутствие болельщиков – это очень важно и большой плюс.

– "Динамо" в шутку называют суеверной командой. Возможно, стоит провести какой-нибудь обряд, ведь нам катастрофически не везет в каждом матче?

- Да нет, думаю, это просто стечение обстоятельств. Надеюсь, в будущем удача будет на нашей стороне.

- Сегодня забил Яремчук – коренной динамовец, с которым вы играете в сборной, дружите…

– На поле друзей нет. Каждый футболист выходит на поле и пытается принести пользу своей команде и помочь партнерам.

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– То есть, сегодня друг против друга вы играли жестко?

– В меру, пытались в пределах правил, лично я не делал никаких поблажек, - подытожил Забарный.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
09.12.2021 в 12:05
Рядові матчі усіх без винятку чемпіонатів відрізняються від ігор в ЛЧ.І на Динамо Лобановського це ніяк не відбивалося.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 11:46
Забавный))
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