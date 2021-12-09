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Луческу: Команда строится тяжело, это не купил-продал, и все у тебя получилось

Лига Чемпионов
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Наставник "Динамо" оценил выступления команды в Лиге чемпионов

Луческу: Команда строится тяжело, это не купил-продал, и все у тебя получилось

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал выездной матч с "Бенфикой" (0:2) в Лиге чемпионов.

- Мы доминировали в этой игре, играли хорошо, доставляли мяч в штрафную, но не хватало агрессивности, чтобы завершать атаки и забивать голы. К сожалению, молодость и отсутствие опыта, особенно в центральной зоне защиты, приводит к тому, что мы начинаем матчи неуверенно, пропускаем голы. Потом мы прибавляем, становимся увереннее, но отсутствие опыта дает о себе знать – это было и сегодня, и в предыдущей игре с "Баварией".

Я считаю, что качество и уровень игры выросли по сравнению с предыдущими матчами, ребята начали увереннее действовать, приобретают опыт. Я попросил их в дальнейшем отталкиваться от уровня игры, который они показывали во вторых таймах матчей с "Баварией" и "Бенфикой", также они хорошо выглядели в матчах с "Барселоной". Ребята молодые, способные, и все в их руках.

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К сожалению, пропущенные мячи в начале матчей всегда оставляют след, после чего трудно возвращаться в игру. Практически во всех играх мы быстро пропускали, после чего было тяжело добиваться результата.

– Сейчас у нас будет фактически полгода, чтобы отстоять звание чемпионов и обладателей Кубка Украины. Скажите, за это время удастся подготовить боеспособную команду, которая в следующем сезоне снова выйдет в Лигу чемпионов и сможет обыгрывать топовые клубы?

– Команда строится тяжело, это не одного момента дело – купил-продал, и все у тебя получилось. Здесь необходим рост, кропотливая работа, среди этой молодежи найти таланты, создать коллектив. Важно, чтобы они поверили в то, что я говорю, и самое важное – поверили в себя и друг в друга, - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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