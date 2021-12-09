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Главный тренер Баварии: Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов
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Юлиан готов сражаться со всеми

Главный тренер Баварии: Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в плей-офф ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн после победы над каталонской "Барселоной" (3:0) прокомментировал амбиции немецкого гранда в главном клубном европейском турнире.

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"Как "Бавария" мы стремимся стать одним из фаворитов на титул. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в плей-офф соревнования".

Напомним, из квартета E в плей-офф вышли "Бавария" и "Бенфика". Киевское "Динамо" заняло последнее четвертое место и покинуло розыгрыш соревнования. В текущем сезоне "Барселона" впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов, весной каталонцы сыграют в Лиге Европы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Юлиан Нагельсманн
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