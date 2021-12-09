Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Баварии: Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в плей-офф ЛЧ
Юлиан готов сражаться со всеми
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн после победы над каталонской "Барселоной" (3:0) прокомментировал амбиции немецкого гранда в главном клубном европейском турнире.
"Как "Бавария" мы стремимся стать одним из фаворитов на титул. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в плей-офф соревнования".
Julian Nagelsmann: "As FC Bayern, it's our ambition to be one of favourites for the title. We want to win the Champions League. I'm curious to see who we will face next" #UCL pic.twitter.com/pGway6ySwr— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 9, 2021
Напомним, из квартета E в плей-офф вышли "Бавария" и "Бенфика". Киевское "Динамо" заняло последнее четвертое место и покинуло розыгрыш соревнования. В текущем сезоне "Барселона" впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов, весной каталонцы сыграют в Лиге Европы.
Популярное сейчас
- Фанаты Динамо и Бенфики устроили драку перед матчем команд
- Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча
- Луческу: Я доволен качеством игры и ростом своих игроков
- Шахтер - Шериф 1:1. Антирекорд
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 23:54 Зарубежные Бавария – Барселона 3:0. Похороны блауграны
- 19:29 Зарубежные Динамо – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- 18:48 Зарубежные Нагельсманн: Несмотря на то, игра с Динамо для нас не имеет турнирного значения, это не означает, что нам все равно