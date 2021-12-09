Главный тренер Баварии: Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в плей-офф ЛЧ

Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн после победы над каталонской "Барселоной" (3:0) прокомментировал амбиции немецкого гранда в главном клубном европейском турнире.

"Как "Бавария" мы стремимся стать одним из фаворитов на титул. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в плей-офф соревнования".

Julian Nagelsmann: "As FC Bayern, it's our ambition to be one of favourites for the title. We want to win the Champions League. I'm curious to see who we will face next" #UCL pic.twitter.com/pGway6ySwr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 9, 2021

Напомним, из квартета E в плей-офф вышли "Бавария" и "Бенфика". Киевское "Динамо" заняло последнее четвертое место и покинуло розыгрыш соревнования. В текущем сезоне "Барселона" впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов, весной каталонцы сыграют в Лиге Европы.