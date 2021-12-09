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Динамо обыграло Бенфику по ТТД, но проиграло по результату. Это шаги вперед в черепашьем темпе
Бенфика - Динамо 2:0. Тактический анализ матча
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Пожалуй, нужно частично соглашаться с Мирчей Луческу по поводу прогресса, опыта, роста игроков. В прошлогодней Лиге чемпионов в исполнении "Динамо" был один хороший по качеству игры поединок – против "Барселоны" на выезде. В этом году имеем три – два против "Барсы" и против "Бавария" дома.
Это если не учитывать матчи с формально прямыми конкурентами в группе. В прошлом году при плохом качестве игры удалось взять четыре очка с "Ференцварошом", в этом году неплохая по содержанию игра в двух матчах с "Бенфикой" позволила набрать только одно очко. И тут уже не знаешь, где шаг вперед, где шаг назад, а где топтание на месте. И кто был нашим конкурентом, а кто – нет.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Ювентус
|6
|5
|0
|1
|14-4
|+10
|15
|2
|Барселона
|6
|6
|0
|1
|16-5
|+11
|15
|3
|Динамо
|6
|1
|1
|4
|4-13
|-9
|4
|4
|Ференцварош
|6
|0
|1
|5
|5-17
|-12
|1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бавария
|6
|6
|0
|0
|22-3
|+19
|18
|2
|Бенфика
|6
|2
|2
|2
|7-9
|-2
|8
|3
|Барселона
|6
|2
|1
|3
|2-9
|-7
|7
|4
|Динамо
|6
|0
|1
|5
|1-11
|-10
|1
"Динамо" было посеяно из четвертой корзины, а "Бенфика" – из третьей (в прошлом году: "Динамо" – из третьей, "Ференцварош" – из четвертой). Так что формально чемпион Украины мог соперничать с третьей командой Португалии за евровесну. С другой стороны, если оценивать финишные позиции "Бенфики" и "Динамо", то между этими командами такое же расстояние, как для пешехода – между Киевом и Лиссабоном. То есть, пропасть. Но вот здесь, если копнуть поглубже, и будет удар по "системе измерения" Мирчи Луческу. Прогресс прогрессом, опыт опытом, но проигрывать "Бенфике" при преимуществе в матче – это признак отсутствия зрелости и класса.
"Динамо" на "да Луш" не доминировало, но было лучше. Об этом говорит большинство основных статистических компонентов. Количество ТТД: 946 против 633. Количество успешных ТТД: 786 (83%) против 501 (79%). Количество передач: 660 против 320. Количество точных передач: 590 (89%) против 320 (85%). Все в пользу "Динамо".
Пасы в атакующую треть поля в исполнении "Динамо" (синим) и "Бенфики" (оранжевым) / скриншот - whoscored
Проигрывать при такой игре 0:2 – это расточительство. "Динамо" хорошо доставляло мяч к чужим воротам, о чем свидетельствуют одиннадцать ключевых передач, из которых точных три. Еще один показатель в пользу смелости и хорошего продвижения мяча вперед – передачи в атакующую треть поля. У "Динамо" их 187, у "Бенфики" – 96. Наконец, передачи в штрафную. У "Бенфики – 18, у "Динамо" – 36
Пасы в штрафную площадь в исполнении "Бенфики" (сверху) и "Динамо" (снизу) / скриншот - InStat
Одинаковое количество ударов (по девять, по другим данным – по одиннадцать), но у "Бенфики" больше попаданий в створ и больше, соответственно, показатель xG. Но бросается в глаза показатель xG после ударов: 0.12 против 0.1 в пользу "Бенфики". Несущественная разница, но существенная разница в реализации.
Удары по воротам в исполнении "Динамо" (синим) и "Бенфики" (оранжевым). Одинаковое количество, но попаданий в створ у португальцев вдвое больше / скриншот - whoscored
Действительно, на что можно рассчитывать, если Яремчук забивает с острого угла и из-под защитника, Жилберту мгновенно ориентируется после случайного попадания мяча к нему от Вербича, а Цыганков в ходе грамотно разыгранной атаки, имея время на подготовку и находясь без опеки, с нескольких метров бьет выше пустых ворот.
Так и проявляется класс. Точнее сказать – так проявляется отсутствие класса у одного из участников игры. "Динамо" выдало более высокую интенсивность (смотри тепловую карту ниже), преодолело в матче большую дистанцию (119,7 км против 116,0 км), выполнили больше ТТД, однако проиграло с существенной разницей в счете.
Тепловая карта "Бенфики" (слева) и "Динамо" (справа) / скриншот - whoscored
Преодолима в матче дистанция / скришот - uefa.com
Да, шаги вперед, о которых постоянно говорит Мирча Луческу, сравнивая два сезона "Динамо" в Лиге чемпионов, можно разглядеть под лупой. Однако темп этих шагов – черепаший. Мы ведь говорим даже не о прорыве в результатах, а о количестве небезнадежно проигранных поединков в группах. Таким темпом к сезону четвертому-пятому под руководством Мирчи Луческу "Динамо", возможно, и вышло бы на уровень, позволяющий брать очки в поединках хорошего игрового качества. Проблема в том, что Мирче Луческу уже не шестьдесят и даже не семьдесят. И его контракт с "Динамо" не продлится так долго, как с "Шахтером".
И почему-то есть страх, что после Мирчи Луческу все вернется к "заводским настройкам". Если эти игроки не научатся брать свое под руководством такого тренера, то уже не научатся никогда.
- "Мы заслуживали в этих матчах большего" (с)
- "Считаю, что в том же первом матче с "Бенфикой" мы должны были выигрывать, но нам чуть-чуть не повезло" (с)
- "Мы могли заслуживать большего в этих двух матчах" (с)
Так что определяющей, вероятно, станет следующая Лига чемпионов.
Но там также будет, скорее всего, четвертая корзина при жеребьевке (то есть, без условных "ференцварошей" в группе). К тому же придется проходить квалификацию. Так что черепашьего темпа будет мало.
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