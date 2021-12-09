Динамо обыграло Бенфику по ТТД, но проиграло по результату. Это шаги вперед в черепашьем темпе

Пожалуй, нужно частично соглашаться с Мирчей Луческу по поводу прогресса, опыта, роста игроков. В прошлогодней Лиге чемпионов в исполнении "Динамо" был один хороший по качеству игры поединок – против "Барселоны" на выезде. В этом году имеем три – два против "Барсы" и против "Бавария" дома.

Это если не учитывать матчи с формально прямыми конкурентами в группе. В прошлом году при плохом качестве игры удалось взять четыре очка с "Ференцварошом", в этом году неплохая по содержанию игра в двух матчах с "Бенфикой" позволила набрать только одно очко. И тут уже не знаешь, где шаг вперед, где шаг назад, а где топтание на месте. И кто был нашим конкурентом, а кто – нет.

2020/2021

# Команда И В Н П М РМ О 1 Ювентус 6 5 0 1 14-4 +10 15 2 Барселона 6 6 0 1 16-5 +11 15 3 Динамо 6 1 1 4 4-13 -9 4 4 Ференцварош 6 0 1 5 5-17 -12 1

2021/2022

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бавария 6 6 0 0 22-3 +19 18 2 Бенфика 6 2 2 2 7-9 -2 8 3 Барселона 6 2 1 3 2-9 -7 7 4 Динамо 6 0 1 5 1-11 -10 1

"Динамо" было посеяно из четвертой корзины, а "Бенфика" – из третьей (в прошлом году: "Динамо" – из третьей, "Ференцварош" – из четвертой). Так что формально чемпион Украины мог соперничать с третьей командой Португалии за евровесну. С другой стороны, если оценивать финишные позиции "Бенфики" и "Динамо", то между этими командами такое же расстояние, как для пешехода – между Киевом и Лиссабоном. То есть, пропасть. Но вот здесь, если копнуть поглубже, и будет удар по "системе измерения" Мирчи Луческу. Прогресс прогрессом, опыт опытом, но проигрывать "Бенфике" при преимуществе в матче – это признак отсутствия зрелости и класса.

"Динамо" на "да Луш" не доминировало, но было лучше. Об этом говорит большинство основных статистических компонентов. Количество ТТД: 946 против 633. Количество успешных ТТД: 786 (83%) против 501 (79%). Количество передач: 660 против 320. Количество точных передач: 590 (89%) против 320 (85%). Все в пользу "Динамо".

Пасы в атакующую треть поля в исполнении "Динамо" (синим) и "Бенфики" (оранжевым) / скриншот - whoscored

Проигрывать при такой игре 0:2 – это расточительство. "Динамо" хорошо доставляло мяч к чужим воротам, о чем свидетельствуют одиннадцать ключевых передач, из которых точных три. Еще один показатель в пользу смелости и хорошего продвижения мяча вперед – передачи в атакующую треть поля. У "Динамо" их 187, у "Бенфики" – 96. Наконец, передачи в штрафную. У "Бенфики – 18, у "Динамо" – 36

Пасы в штрафную площадь в исполнении "Бенфики" (сверху) и "Динамо" (снизу) / скриншот - InStat

Одинаковое количество ударов (по девять, по другим данным – по одиннадцать), но у "Бенфики" больше попаданий в створ и больше, соответственно, показатель xG. Но бросается в глаза показатель xG после ударов: 0.12 против 0.1 в пользу "Бенфики". Несущественная разница, но существенная разница в реализации.

Удары по воротам в исполнении "Динамо" (синим) и "Бенфики" (оранжевым). Одинаковое количество, но попаданий в створ у португальцев вдвое больше / скриншот - whoscored

Действительно, на что можно рассчитывать, если Яремчук забивает с острого угла и из-под защитника, Жилберту мгновенно ориентируется после случайного попадания мяча к нему от Вербича, а Цыганков в ходе грамотно разыгранной атаки, имея время на подготовку и находясь без опеки, с нескольких метров бьет выше пустых ворот.

Так и проявляется класс. Точнее сказать – так проявляется отсутствие класса у одного из участников игры. "Динамо" выдало более высокую интенсивность (смотри тепловую карту ниже), преодолело в матче большую дистанцию ​​(119,7 км против 116,0 км), выполнили больше ТТД, однако проиграло с существенной разницей в счете.

Тепловая карта "Бенфики" (слева) и "Динамо" (справа) / скриншот - whoscored

Преодолима в матче дистанция / скришот - uefa.com

Да, шаги вперед, о которых постоянно говорит Мирча Луческу, сравнивая два сезона "Динамо" в Лиге чемпионов, можно разглядеть под лупой. Однако темп этих шагов – черепаший. Мы ведь говорим даже не о прорыве в результатах, а о количестве небезнадежно проигранных поединков в группах. Таким темпом к сезону четвертому-пятому под руководством Мирчи Луческу "Динамо", возможно, и вышло бы на уровень, позволяющий брать очки в поединках хорошего игрового качества. Проблема в том, что Мирче Луческу уже не шестьдесят и даже не семьдесят. И его контракт с "Динамо" не продлится так долго, как с "Шахтером".

И почему-то есть страх, что после Мирчи Луческу все вернется к "заводским настройкам". Если эти игроки не научатся брать свое под руководством такого тренера, то уже не научатся никогда.

"Мы заслуживали в этих матчах большего" (с)

"Считаю, что в том же первом матче с "Бенфикой" мы должны были выигрывать, но нам чуть-чуть не повезло" (с)

"Мы могли заслуживать большего в этих двух матчах" (с)

Мирча Луческу

Так что определяющей, вероятно, станет следующая Лига чемпионов.

Но там также будет, скорее всего, четвертая корзина при жеребьевке (то есть, без условных "ференцварошей" в группе). К тому же придется проходить квалификацию. Так что черепашьего темпа будет мало.