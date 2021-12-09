У Динамо мандраж вместо куража, а Шахтеру жутко не хватает оригинальных идей. Аудиомнение #128

Обсуждаем поединки с участием "Динамо" и "Шахтера" в 6-м туре группового этапа ЛЧ. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Расходимся во мнениях по поводу уровня "Бенфики", ищем психолога для "Динамо", не понимаем, почему за оригинальные решения в атаке "Шахтера" отвечает Сергей Кривцов. Как Де Дзерби может расширить атакующий инструментарий "горняков", что дальше делать Мирче Луческу, трансферы и контракты донецкого клуба, игра Романа Яремчука, убийственный момент у Виктора Цыганкова – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:56 – "Шахтер" – "Шериф" (1:1);

13:06 – "Бенфика" – "Динамо" (2:0);

18:05 – Спонтанный оффтоп о "Барселоне";

19:57 – продолжаем говорить о поражении киевлян;

26:10 – Не попадайте в офсайд!