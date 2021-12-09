Ковалец: Этот промах в Лиссабоне будет Цыганкову долго сниться

Экс-игрок "Динамо" Сергей Ковалец поделился своими впечатлениями от противостояния киевлян против "Бенфики" (0:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Счет по игре. "Бенфика" победила справедливо и заслуженно завоевала путевку в следующий раунд Лиги чемпионов, преуспев в очных баталиях с другими претендентами — "Барселоной" и "Динамо". Хотя, забей Виктор Цыганков после паса Виталия Буяльского в пустые ворота, то интрига в матче бы снова появилась, но лидер "Динамо" умудрился пробить в "молоко". Думаю, этот промах будет ему еще долго сниться.

Конечно, все мы ждали от подопечных Мирчи Луческу более удачного выступления, однако не получилось. Были объективные и субьективные причины, все же, важно, что динамовская молодежь обогатилась ценным опытом, который должен помочь ей "выстрелить" уже в следующем испытании на международной арене", - сказал Ковалец.

Напомним, что "Динамо" заняло последнее место в группе Е по итогам 6 матчей. Команда Мирчи Луческу ни разу не победила, 1 раз сыграла вничью и 5 - проиграла.