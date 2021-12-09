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Делегация Динамо покинула Лиссабон и вылетела в Киев
Динамовцы возвращаются в столицу Украины
Фото: ФК Динамо Киев
Заночевав после матча с "Бенфикой" (0:2) в Лиссабоне, делегация киевского "Динамо" после раннего завтрака отправилась в международный аэропорт Лиссабона имени Умберту Делгаду.
Оттуда в 10:00 по местному времени (12:00 по Киеву) две команды "бело-синих" – основной и юношеский состав – вылетели чартерным рейсом в Киев.
Время полета составит около пяти часов, поэтому в аэропорту Борисполь динамовцы приземлятся около 17:00.
Напомним, что в этом году "Динамо" осталось провести лишь один матч – в воскресенье, 12 декабря, Киев посетит луганская "Заря".
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