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Делегация Динамо покинула Лиссабон и вылетела в Киев

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Динамовцы возвращаются в столицу Украины

Делегация Динамо покинула Лиссабон и вылетела в Киев

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Заночевав после матча с "Бенфикой" (0:2) в Лиссабоне, делегация киевского "Динамо" после раннего завтрака отправилась в международный аэропорт Лиссабона имени Умберту Делгаду.

Оттуда в 10:00 по местному времени (12:00 по Киеву) две команды "бело-синих" – основной и юношеский состав – вылетели чартерным рейсом в Киев.

Время полета составит около пяти часов, поэтому в аэропорту Борисполь динамовцы приземлятся около 17:00.

Напомним, что в этом году "Динамо" осталось провести лишь один матч – в воскресенье, 12 декабря, Киев посетит луганская "Заря".

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Фото: ФК Динамо Киев
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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дЫркофан
09.12.2021 в 15:20
кому такие "новости" нужны?выходит ни "динамо",ни "шахтёру" и другим клубам не стоит возвращаться в Украину
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0
-1
Niva Vinnitsa
09.12.2021 в 15:16
Новость
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0
-1
avatar
ДВ (Одесса)
09.12.2021 в 14:52
Домой ! - гигемон , повелитель Ингульцов , Минаев , Мариуполей , Динамо полудва и прочих штемпов из Шепетовки
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0
-1


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